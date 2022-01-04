/670405/صناعة-النواب-تلزم-الشرقية-للدخان-بتقديم-دراسة-حول-كيفية-إعادة-الهيكلة-بعد-قيامها-بغلق-مصنع-محرم-بك

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، إلزام الشركة الشرقية للدخان بمحرم بك بتقديم دراسة كاملة بكيفية إعادة الهيكلة، وماهي الجدوي الاقتصادية منها، وهل يؤثر علي الطاقة الإنتاجية، وهل يؤثر علي الضرائب ومستحقات الدولة، وهل ستتمكن من المنافسة عقب ذلك لاسيما مع غلاء النقل وغيره.

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كما أوصت اللجنة بتقديم بيان وخطة حول كيفية الحفاظ علي حقوق العمال.

جاء ذلك اثناء مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين: مصطفى بكري، محمود قاسم بشأن قيام شركة الشرقية للدخان بإغلاق مصنع محرم بك بالإسكندرية دون سابق إنذار أو مبرر، ودور وزارة قطاع الأعمال العام في حماية مكتسبات الشركة الرابحة، وحماية العمال من التسريح والتشريد.

وقال النائب محمود قاسم مقدم الطلب، أنه قبل عام 2019 كان إنتاج المصنع اليومي من 18 الي 19 مليون سيحارة، موضحا انه تم تشغيل عدد 2 ماكينة تعبئة وتحقق انتاج قدرة 22 مليون سيجارة باليوم.

وأضاف قاسم، أنه في عام 2020 تم تعيين إدارة جديدة للمصنة وحققت نجاح وصل متوسط الإنتاج اليومي 27مليون ونصف سيجاره، موضحا أن مصنع محرم بك حقق أعلي إنتاج في تاريخه في يناير 2021 بنحو 645 مليون سيجارة في الشهر المذكور إلا أنه وبتوصيات سابقه تم رفع الخطوط الحديثة للإنتاج ونقلها إلي مدينة 6 أكتوبر واغلبها لا يعمل حتي الآن.

وأشار مقدم الطلب أنه بعد رفع الخطوط الحديثة أصبحت الخطة الحديثة من قبل الشركة 17 مليون سيجارة يوميا وخلال ال10 شهور الأخيرة حقق المصنع نسبة انتاجيه تصل الي 100٪ الي ان تم إصدار الاوامر بالعمل في وردية واحدة بنصف القوة بخطة قدرها 7.5 مليوم سيجارة يوميا الي ان وصلنا اليه في الوضع الحالي.

وقال عماد الدين مصطفي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن الشركة تتبع قانون ١٥٩ كما انها تدار بطريقة الشراكة بين القطاع العام والخاص ، موضحا ان بها مجلس إدارة تم تعينه من القطاع الخاص.

وأكد مصطفي، أن هناك وقص بزراعة الدخان عالميا بجانب ان هناك توجه عالمي لمكافحة التدخين بخلاف ازمة كورونا التي تؤثر علي المدخنين ، موضحا ان تلك الأزمة أجبرت العالم علي تقليص الدخان.

وأفاد ممثل الحكومة، أنه خلال ١٠ سنوات ستنتهي السجائر بوضعها الحالي وتتحول الي إلكترونية وأنواع جديدة ، مشيرا الي انه مع نهاية شهر يناير سيتم منح رخصة جديدة ، موضحا ان الدول تنتج ٨٠ مليار سيجارة سنويا.

وأوضح مصطفي، أنه تم عمل مجمع ب ٦ أكتوبر علي مساحة ٣٥٠ فدان وهو مجمع صناعي وهدفه يتم جمع تلك الصناعات مثل الشركة الشرقية للدخان وتوابعها، مضيفا أن عدد جميع العاملين يصل إلي ١٢ الف و٦٠٠ عامل والعدد الموجود أكبر بكثير من المطلوب.

وشدد أنه من الناحية البيئية فهو متهالك وبه مخالفات وهذا مثبت بتقارير رسمية، وكان بالمصنع محطة كهرباء ووقع سقفها ونتيجة لذلك قطع التيار الكهربائي في المنطقة