/670408/نجوى-كرم-تكشف-حقيقة-خضوعها-لعملية-تجميل-بسعى-إني-أكون-في-أبهى-صوري

أثارت المطربة اللبنانية نجوى كرم الجدل حولها في الساعات القليلة الماضية، بعد ظهورها في مجموعة صور بملامح متغيرة الأمر الذي جعل الجمهور بتنبأ بخضوعها لعملية تجميل.

دوت الخليجيرصد حقيقة خضوع الفنانة نجوى كرم لعملية تجميل

وردت نجوى كرم على كل هذا الهجوم وهذه الاتهامات، موضحة خلال لقائها ببرنامج “انسايدر بالعربى” : «على بالى إني اتحلى دائما وأصبح جميلة وفى أبهى صورة أمام جمهورى والسؤال عن خضوعى لعملية تجميل أم لا فهو أمر لا يفرق بالنسبة لى المهم النتيجة النهائية وهو ظهورى فى أبهى صورة أمام جمهورى».

حفل نجوى كرم وكاظم الساهر

من ناحية أخرى، أعلنت نجوى كرم عن تعاونها مع الفنان كاظم الساهر في حفل غنائي جديد بمناسبة العام الجديد، وذلك في 14 من شهر يناير الجاري.

ونشرت نجوي كرم صورة لها برفقة الفنان كاظم الساهر ، وعقلت : " 14 يناير بمهرجان دبي مع القيصر كاظم الساهر .

السيرة الذاتية لكاظم الساهر

وُلِدَ كاظم الساهر في 12 سبتمبر 1957 في الموصل بالعراق في بيت صغير فقير لأسرة من 7 إخوة وأختين (10 أبناء في المجمل)! انتقلت عائلته وهو صغير إلى منطقة الحرية ببغداد وعاش حياة فقيرة مليئة بالتحديات والأزمات والعمل قبل أن يكتشف مواهبه الغنائية المميزة وهو بعمر 12 عام~درس الموسيقى لمدة 6 سنوات في معهد الدراسات الموسيقية ببغداد واشتهر بتلحين معظم أغانيه بنفسه فيما عد بعض الأغاني القليلة.

تزوج كاظم مرة واحدة من ابنة عمه وانتهى الزواج بالطلاق بعد أن رزق بولدين – وسام وعمر – في 1981 و1987، وكان عمره عند الزواج 19 عامًا فقط، ويقول كاظم عن هذه الزيجة: "ربما الزواج المبكر سبب فشل زيجتي الوحيدة، تزوجت وعمري 19 عامًا، وكانت هي بنفس السن تقريبًا، لم نكن ناضجان". لكاظم كذلك حفيدتان من ابنه وسام.

في مارس عام 2018، أعلن الساهر خطوبته على التونسية سارة المقني، ويُقال أن الزواج تم بوجود المقربين فقط.