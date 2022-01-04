كيفية سداد فواتير المياه تليفونيًا أو إلكترونيًا

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سداد فواتير مياه الشرب والصرف الصحي ، محل اهتمام الكثير من المواطنين فى مصر حيث يسعون إلى تسديد المستحقات المالية المطلوبة عليهم.

دوت الخليج، نشير فى السطور التالية كافة التفاصيل المتعلقة بسداد فواتير مياه الشرب والصرف الصحي، وإليكم التفاصيل:

كيفية سداد فواتير مياه الشرب والصرف الصحي

ويُتاح للمواطنين القيام بسداد فواتير المياه من خلال التليفون المحول أو إلكترونيًا من خلال الموقع المخصص لذلك.

وتتبع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تلك الطريقة من سداد فواتير مياه الشرب والصرف الصحي من خلال الرابط التالي أيضــــــــــا فقط اضغط هنـــا.

سداد فواتير المياه

كما اتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أيضًا العديد من التطبيقات والوسائل التى من خلالها يمكن سداد الفواتير الخاصة بالمياه.

هذا ويجب العلم أن هناك عدد من التطبيقات التى من خلالها يمكن سداد فواتير المياه.

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ويمكن سداد فواتير المياه من خلال الدخول إلى التطبيقات التى تمت الإشارة إليه، واتباع الخطوات التى من خلالها يمكن دفع كافة المصاريف.