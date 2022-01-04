محافظ الإسكندرية: استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف رؤساء الأحياء بضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدى للمخالفات وغلق وتشميع المقاهى والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.





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