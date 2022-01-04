غلق كوبرى زفتى شهرين للصيانة

جدة - نرمين السيد - وذكرت محافظة الغربية - فى بيان اليوم الثلاثاء - أن ذلك يأتى حرصا على سلامة المواطنين والمركبات، وسيتم غلق مشاية الأفراد القبلية ومشاية السيارات المجاورة لها، غلقا تاما لمدة شهرين بداية من 15 يناير الجارى.

وأوضح البيان أن مشاية الأفراد البحرية ستكون مفتوحة أمام المشاة وبالنسبة للمركبات يمكنهم استخدام كوبرى السيارات الخرسانى الرابط بين مدينتى زفتى وميت غمر كبديل مؤقت حتى إنهاء الأعمال.