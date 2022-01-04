جدة - نرمين السيد - وذكرت محافظة الغربية - فى بيان اليوم الثلاثاء - أن ذلك يأتى حرصا على سلامة المواطنين والمركبات، وسيتم غلق مشاية الأفراد القبلية ومشاية السيارات المجاورة لها، غلقا تاما لمدة شهرين بداية من 15 يناير الجارى.
وأوضح البيان أن مشاية الأفراد البحرية ستكون مفتوحة أمام المشاة وبالنسبة للمركبات يمكنهم استخدام كوبرى السيارات الخرسانى الرابط بين مدينتى زفتى وميت غمر كبديل مؤقت حتى إنهاء الأعمال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غلق كوبرى زفتى شهرين للصيانة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.