عاجل.. السيسى يتفقد عددا من المركبات متعددة الاستخدام «صور»

جدة - نرمين السيد - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، عددا من المركبات متعددة الاستخدام، والتى تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء، فى إطار اهتمامه بمنظومة النقل باستخدام الطاقة النظيفة، وبحضور كل من الفريق كامل الوزير وزير النقل، واللواء كمال وفائى مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة، واللواء أ.ح محمد عبد الفتاح مساعد مدير إدارة المركبات للتسليح، والمهندس كريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة MCV.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استمع إلى شرح تفصيلى من اللواء كمال وفائى عن إمكانيات تلك المركبات والمجالات التى يمكن الاستفادة منها طبقا للرؤية المستقبلية للدولة. كما تفقد الرئيس نموذجا لإحدى المركبات المخصصة للعمل مع ذوى الهمم، والتى تعمل بالغاز الطبيعى.

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