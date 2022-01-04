وزير الطيران: منتدى شباب العالم رسالة أمل بأننا قادرون على مواصلة الإنجازات

جدة - نرمين السيد - قال الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، إن منتدى شباب العالم والذى سيقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير الجارى يبعث برسالة أمل وتفاؤل للشباب بأننا قادرون على مواصلة الإنجازات والإبداع والتنمية على أرض السلام.. موجها بتقديم كافة التسهيلات لضيوف مصر المشاركين فى هذا الحدث.





جاء ذلك خلال جولة تفقدية للوزير فى مطار شرم الشيخ الدولى لمتابعة استعدادات استقبال ضيوف مصر من الوفود المشاركة فى منتدى شباب العالم حيث تفقد صالات السفر والوصول بالمطار للوقوف على سير العمل ومتابعة الإجراءات الأمنية المطبقة وفقا لأعلى المعايير الدولية والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية فى مختلف المواقع بالمطار.

واطمأن من مسؤولى الحجر الصحى على توافر كافة الإمكانيات فى السفر والوصول، كما اطلع على التسهيلات المقدمة لضيوف المنتدى والكاونترات التى تم تخصيصها لإنهاء الإجراءات فى السفر والوصول لراحة وسلامة المسافرين.

كما تفقد وزير الطيران الخدمات الأرضية بالمطار ونظام صرف الأمطار ومخرات السيول حيث وجه بضرورة التأكد من تطهيرها وخلوها من أية عوائق أو حواجز بصفة مستمرة تحسبا لأية تغييرات مناخية.

وأكد وزير الطيران جاهزية مطار شرم الشيخ الدولى لاستقبال وفود منتدى شباب العالم بالصورة التى تليق بمكانة مصر وريادتها بفضل جهود وتعاون جميع مؤسسات الدولة المصرية، لإنجاح هذا الحدث الكبير.

وأعرب الطيار محمد منار عن تقديره وفخره بجميع العاملين بالمطارات المصرية على جهودهم الكبيرة وتفانيهم فى عملهم فى ظل ظروف مناخية صعبة تشهدها دول العالم ومن بينها مصر، مؤكدا أن العنصر البشرى الذى يمثل الثروة الحقيقية لقطاع الطيران المدنى المصرى على قدر كبير من المسئولية والاحترافية والتدريب لضمان جاهزية المطارات ورفع كفاءة العمل فى كل المواقع.

من جانبه، قال اللواء نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ إن المطار جاهز تماما لاستقبال وفود المنتدى حيث تم تخصيص 4 كاونترات لإنهاء إجراءات المشاركين فيه مع تشكيل فرق عمل على مدار 24 ساعة لمتابعة انتظام حركة التشغيل.