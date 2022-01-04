النشرة المرورية.. خريطة الزحام وأماكن الانتظار المتاحة داخل جراجات القاهرة

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامى محمد نشأت والإعلامية شيماء حافظ المذاع على "الراديو 9090"، مساء اليوم، أن محافظة الإسكندرية شهدت بعض الأحجام عند منطقة محور فيكترا مانويل وكفر عبده وميدان الوزارة، كما ظهرت بعض الكثافات فى محور قناة السويس وطالب بسلوك محور المحمودية لنقل الحركة المرورية بين غرب وشرق المحافظة.

وذكر أن الدقهلية شهد بعض الكثافات المشاية، وفى الغربية وجه العميد وائل حمودة مدير الإدارة العامة للمرور، الخدمات بتصفية أى كثافات متوقعة خلال اليوم خصوصًا عند شارع المديرية المتجه إلى ميدان المحطة، وظهرت بعد الكثافات فى محافظة أسيوط خصوصًا بمنزل كوبرى فيصل والإبراهيمية.

وتابع :"ظهرت بعض الأحجام أعلى الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، عند مناطق أعلى منطقة كارفور والمتجه إلى المنيب نتيجة أعمال كوبرى حسب الله الكفراوى، وطالب باستخدام محور الفريق العصار أو استخدام الدائرى الأوسطى، ومناطق طريق الكنيسة، والمنيب والمتجه إلى الأوتوستراد نتيجة أعمال التوسعة".

وقال صابر إن الجيزة شهدت بعض الكثافات فى مناطق فيصل والهرم نتيجة أعمال التطوير بميدان الجلاء، وطالب سلوك شارع السودان وكوبرى الدقى، كما وجه اللواء محمد لبنة، مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، على نشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.

ونوه صابر أن الإدارة العامة برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وفى القاهرة، انحسرت الأحجام فى جاردن سيتى وطالب باستخدام كوبرى الأوتوستراد، وطالب باستخدام محور الأوتوستراد، كما ظهرت بعض الكثافات بأرض المعارض بمحور صلاح سالم وطالب باستخدام محور النصر، وطالب القادم من مدينة نصر والمتجه إلى وسط باستخدام محور جيهان السادات الجديد، كما ظهرت كثافات مرتفعة كبارى أكتوبر و15 مايو.

ونوه صابر إلى أن الإدارة العامة أعلنت عن الأماكن الفارغة داخل الجراجات لمنع انتظار السيارات في الممنوع، والتسبب في إحداث كثافات مرورية مرتفعة، وأوضح أن الأماكن الخالية بجراج عمرو مكرم وصلت إلى 300، والعتبة 410، وجراج التحرير 840، والأوبرا 400 مكان خالى.