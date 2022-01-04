عاجل.. الرئيس السيسى يتابع جهود إدارة وإعادة تدوير المخلفات الصناعية

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة جهود الحفاظ على البيئة فى اطار ادارة واعادة تدوير المخلفات الصناعية". وقد اطلع الرئيس على جهود الدولة فى التعامل مع المخلفات الصناعية المختلفة، خاصة الرخام والجرانيت فى المناطق الصناعية والحرفية العاملة فى هذا القطاع، حيث تابع الموقف التنفيذى الراهن لإنشاء مصنع متكامل لاعادة تدوير المخلفات الصلبة والسائلة الناتجة عن المصانع والورش بمنطقة "شق الثعبان" بطاقة 300 ألف طن يوميا، بهدف تحسين البيئة والحفاظ عليها، وكذلك تحقيق مردود اقتصادى تنموى يتمثل فى إعادة تدوير تلك المخلفات فى إنتاج العديد من المواد التى تستخدم فى البناء والتشييد والتشطيبات، وذلك بجودة عالمية ومعايير بيئية قياسية. وقد وجه الرئيس بتوفير كافة مصادر التمويل والمعدات المطلوبة، على أعلى مستوى من أجل إدارة المخلفات بالمناطق الصناعية، بمختلف انواعها بكفاءة عالية، بالإضافة إلى العمل على تعظيم استغلال عملية إعادة تدوير تلك المخلفات، لما لها من مردود بيئى إيجابى، وللحفاظ على الظروف المعيشية والصحية الآمنة للمواطنين.

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