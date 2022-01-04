أكد الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أن مصر ستظل دائما قوية بوحده نسيجها الوطنى قادرة على مواجهة التحديات كافة.
وأشار إلى أن رجال القوات المسلحة على العهد دائمًا يضعون وحدة مصر وأمنها القومى نصب أعينهم مقدمين أرواحهم فداء للوطن، معربًا عن اعتزاز القوات المسلحة بالمواقف الوطنية لقداسة البابا تواضروس الثانى، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصر والمصريين بالأمن والاستقرار.
من جهته، قدم قداسة البابا تواضروس الثانى، الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة على جهودهم الوطنية المخلصة، وأكد على وقوف المصريين بجميع طوائفهم إلى جوار جيشهم العظيم فى مواجهة كل العدائيات التى تواجه الوطن وأن الجميع على قلب رجل واحد لخدمة الوطن وحماية أمنه واستقراره.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الدفاع يهنئ البابا تواضروس الثانى بمناسبة عيد الميلاد (فيديو وصور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.