وزير الدفاع يهنئ البابا تواضروس الثانى بمناسبة عيد الميلاد (فيديو وصور)

جدة - نرمين السيد - قدم الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، يرافقه الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.





أكد الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أن مصر ستظل دائما قوية بوحده نسيجها الوطنى قادرة على مواجهة التحديات كافة.

وأشار إلى أن رجال القوات المسلحة على العهد دائمًا يضعون وحدة مصر وأمنها القومى نصب أعينهم مقدمين أرواحهم فداء للوطن، معربًا عن اعتزاز القوات المسلحة بالمواقف الوطنية لقداسة البابا تواضروس الثانى، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصر والمصريين بالأمن والاستقرار.

من جهته، قدم قداسة البابا تواضروس الثانى، الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة على جهودهم الوطنية المخلصة، وأكد على وقوف المصريين بجميع طوائفهم إلى جوار جيشهم العظيم فى مواجهة كل العدائيات التى تواجه الوطن وأن الجميع على قلب رجل واحد لخدمة الوطن وحماية أمنه واستقراره.