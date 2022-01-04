عاجل- السيسى يوجه بتطبيق التصميمات الهندسية الراقية لمحاور العاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربى رئيس المكتب الاستشارى للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقى مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيرى مدير مصنع "إبداع".





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف الإنشائى لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية".

وقد اطلع الرئيس على الموقف التنفيذى الحالى لمنشآت العاصمة الإدارية الجديدة خاصة مركز مصر الثقافى الإسلامى، والتصميمات الهندسية للجداريات والقاعات به، إلى جانب مسجد مصر وما يضمه من قاعات ضخمة، لاسيما قاعة دار القرآن الكريم والتصميمات الهندسية الداخلية والخارجية لها، موجها سيادته بإخراج التصميمات الخاصة بدار القرآن ومركز مصر الثقافى الإسلامى على نحو يعكس المبادئ الصحيحة للدين وسماحته التى تدعو إلى التعايش السلمى وقبول الآخر وحرية الاعتقاد وفق سنة الاختلاف والتنوع فى الكون.





كما تم أيضا عرض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الأخرى فى العاصمة الإدارية الجديدة، لاسيما مدينة الخيول العالمية، وحديقة الحيوان التى ستضاهى أرقى الحدائق المماثلة على مستوى العالم، وكذا سير العمل بشبكة الطرق والمحاور المؤدية للعاصمة الإدارية حيث وجه السيد الرئيس بتطبيق التصميمات الهندسية الغنية والراقية لتلك المداخل لتتسق وتتناغم مع فلسفة العاصمة الإدارية الجديدة التى تشير إلى بناء الدولة الحديثة والجمهورية الجديدة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد كذلك عرض نشاط الهيئة الهندسية فى إطار مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى، خاصة ما يتعلق بمجمعات الخدمات الحكومية ومراكز الشباب والوحدات الصحية وقطاعات الإسكان والبنية الأساسية والخدمات الزراعية، والتى ستحقق نقلة نوعية ضخمة فى الأحوال المعيشية والخدمية لسكان الريف المصرى الذين يمثلوا أكثر من نصف تعداد مصر.

كما تناول الاجتماع سير العمل بالمشروع القومى لتطوير الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، خاصة داخل نطاق القاهرة الكبرى، بما فيها تطوير المداخل الشرقية لها، وكذا رفع كفاءة وتوسعة طريق صلاح سالم، وتطوير المحاور الرئيسية فى منطقتى عين شمس والمرج، إلى جانب رفع كفاءة تقاطع الطريق الدائرى مع الطريق الدائرى الإقليمى. كما اطلع السيد الرئيس على جهود الهيئة الهندسية لتطوير بعض مسطحات الأراضى غير المستغلة داخل المدن والأحياء على امتداد الجمهورية.