وزيرة البيئة: بدء التخلص من 1000 طن من الزيوت الملوثة بمحولات الكهرباء

جدة - نرمين السيد - تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة محطة الكهرباء بدمنهور ضمن جولاتها التفقدية لعدد من المنشآت الصناعية بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة لمتابعة الموقف التنفيذى لخطط الإصحاح البيئى بها.





وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة نفذت تجربة رائدة بمحطة الكهرباء بدمنهور من خلال مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة لمعالجة كمية 1000 طن من زيوت المحولات الكهربائية الملوثة بمادة ب PCB's، وهى مشكلة تاريخية منذ الستينات، بما يحقق الاستفادة الاقتصادية المثلى، وذلك فى إطار دعم الدولة لخطط الإصحاح البيئى تحقيق الاستدامة بمشروعاتها ودعم الاقتصاد الدوار.

أوضحت وزيرة البيئة أنه تم معالجة خمسة محولات بقدرات مختلفة حتى الآن بمجموع زيوت بلغ 206 طن منهم ثلاث محولات تم معالجتهم أثناء الخدمة وانتاج الكهرباء وجارى حاليا عمل الوحدات على معالجة 110 طن من الزيوت.

وأضافت فؤاد أن نتائج أعمال المعالجة أثبت كفاءة الوحدات فى إزالة ملوثات PCB’s من الزيوت بما يفى بالتزامات مصر الدولية الخاصة باتفاقية استكهولم، وكذلك زيادة كفاءة الوحدات فى إعادة وتحسين الخصائص الكيميائية للزيوت بما فيها نسبة الرطوبة وجهد الكسر والحموضة وغيرها من الخصائص وليس فقط إزالة التلوث وبالتالى إطالة عمر الزيوت والمحولات الموجودة بالخدمة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن تجربة معالجة محولات الكهرباء بالمحطة تعد تجربة رائدة تؤكد ان العمل البيئى والاقتصادى وجهين لعملة واحدة وذلك بإتاحة إمكانية إعادة استخدام زيوت المحولات التى خرجت من الخدمة بعد معالجتها لتمثل عائد بيئى واقتصادى عالى جدا خاصة مع ارتفاع أسعار الزيوت الجديدة التى تخططت اربعون الف جنيه للطن، وهى فى نفس الوقت تحقق أهداف الاقتصاد الدوار

ضمان الاستدامة فى العمل حيث إنه لا يوجد حاجة للتخلص من الزيوت الملوثة خارج مصر، والذى ارتفعت تكلفته فى الفترة الأخيرة لتعود مرة أخرى للعمل ضمن عمليات الإنتاج.

وشددت فؤاد أن الوزارة حرصت خلال تنفيذ المشروع على وجود الكوادر المحلية القادرة على استمرار العمل بعد انتهاء المشروع كأحد أهم مبادئ الاستدامة.

جديرا بالذكر ان مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة التابع لوزارة البيئة قام بعمل دراسة جدوى فنية واقتصادية لأفضل الوسائل للتخلص أو معالجة كمية 1000 طن من زيوت المحولات الكهربائية الملوثة بمادة PCB وقد تم طرح مناقصة دولية لشراء وحدتى معالجة وازالة تلوث PCB’s من الزيوت، وعقب وصول المعدات إلى مصر تم تنفيذ برنامج تدريبى نظرى وعملى بواسطة الشركة الموردة خلال الفترة من 25 أكتوبر وحتى 18 نوفمبر 2021.