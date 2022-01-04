الإسكان: طرح وحدات سكنية بأعداد كبيرة لمنخفضى ومتوسطى الدخل

قال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن اجتماع وزير الإسكان الأخير، تم خلاله متابعة المواقف التنفيذية للمدن التي يتم إنشاءها في المحافظات، مشيرا إلى أن مشروع سكن لكل المصريين سيوفر وحدات سكنية بأعداد كبيرة لمنخفضي الدخل ومتوسطي الدخل.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "تم خلال الاجتماع مناقشة اختيار قطع أراضي جديدة، لتنفيذ التوجيهات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أسوان خلال أسبوع الصعيد، لبناء وحدات سكنية للإيجار يستفاد منها المواطنين، وخلال وقت قصير للغاية ستصدر دراسة كاملة حول الأماكن المتاحة لإقامة المشروع".
وقال المهندس عمرو خطاب: "الهدف من المشروع هو توفير بدائل سكنية مناسبة للمواطنين، آخر إعلان في المبادرة تم إطلاق عدد كبير للغاية من الوحدات السكنية في المدن الجديدة متوفرة لكل الفئات وبمساحات مختلفة ومتنوعة".
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