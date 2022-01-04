سامح شكرى يبحث مع نظيره الإسباني العلاقات الثنائية بين البلدين

تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً هاتفيا اليوم، من وزير خارجية أسبانيا خوسيه مانويل الباريس، تم خلاله تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومجمل الملفات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبحث الوزيران خلال الاتصال الهاتفي أبرز أوجه العلاقات الثنائية ومجالات التعاون والدفع قدما بها لآفاق أرحب، ومواصلة مسار تعزيز ودعم شتى جوانب التعاون من خلال الزيارات المتبادلة بين الجانبين لما فيه صالح البلدين والشعبين، بالإضافة إلى الاتفاق على تكثيف التنسيق إزاء الملفات المختلفة، خاصة في المحافل الدولية والتأكيد على الدعم المتبادل في هذا الشأن.

وتطرق الوزير شكري ونظيره الأسباني إلى أهم قضايا المنطقة والملفات ذات الأولوية والإهتمام المشترك، حيث تم تبادل وجهات النظر والرؤى في هذا الخصوص، والاتفاق على ضرورة العمل من أجل حلحلة الأزمات واستتباب الاستقرار في سائر أرجاء المنطقة.

وأكد شكري أهمية استمرار الحوار السياسي في شتى القضايا على النحو الذي يسهم في تعزيز التنسيق بين مصر وأسبانيا.