أسعار الدولار فى البنوك، خلال التعاملات اليومية فى البنوك المصرية محل اهتمام الكثير من المواطنين.
دوت الخليج
ويتطلع الكثير من الاقتصاديين إلى معرفة أسعار الدولار أمام الجنية فى مصر بداية من التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، حيث سجل البنك الأهلي المصري ثباتًا فى الأسعار بالنسبة للجنيه المصري حيث أن سعره قد وصل لـ 15.64 جنيه للشراء، بينما فى حالة البيع فإن سعره يكون 15.74 جنيه، كما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزي المصري حوالي 15.66 جنيه للشراء.
أسعار الدولار فى البنوك
ونشير فى السطور التالية أسعار الدولار فى عدد من البنوك داخل مصر، حيث أن البنك التجاري الدولي cib، قد سجل 15.66 جنيه للشراء، بينما جاء فى حالة البيع بمعدل 15.76 جنيه للبيع.
ونرصد فى السطور التالية أسعار الدولار فى عدد من البنوك المصري وهى كالتالي:-
نرصد أسعار الدولار فى عدد من البنوك المصرية
سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.66 جنيه للشراء. 15.76 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
15.64 جنيه للشراء. 15.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى
15.66 جنيه للشراء.
سعر الدولار فى البنك المركزى المصري
15.66 جنيه للشراء. 15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء. 15.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.66 جنيه للشراء. 15.76 جنيه للبيع.
15.76 جنيه للبيع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ثبات سعر الدولار فى البنوك المصرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.