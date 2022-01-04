ثبات سعر الدولار فى البنوك المصرية

دوت الخليج

ويتطلع الكثير من الاقتصاديين إلى معرفة أسعار الدولار أمام الجنية فى مصر بداية من التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، حيث سجل البنك الأهلي المصري ثباتًا فى الأسعار بالنسبة للجنيه المصري حيث أن سعره قد وصل لـ 15.64 جنيه للشراء، بينما فى حالة البيع فإن سعره يكون 15.74 جنيه، كما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزي المصري حوالي 15.66 جنيه للشراء.

أسعار الدولار فى البنوك

ونشير فى السطور التالية أسعار الدولار فى عدد من البنوك داخل مصر، حيث أن البنك التجاري الدولي cib، قد سجل 15.66 جنيه للشراء، بينما جاء فى حالة البيع بمعدل 15.76 جنيه للبيع.

ونرصد فى السطور التالية أسعار الدولار فى عدد من البنوك المصري وهى كالتالي:-

نرصد أسعار الدولار فى عدد من البنوك المصرية

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء. 15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.64 جنيه للشراء. 15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى

15.66 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

15.66 جنيه للشراء. 15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء. 15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.66 جنيه للشراء. 15.76 جنيه للبيع.

15.76 جنيه للبيع.