/670410/الرئيس-عبدالفتاح-السيسي-يتفقد عدد-من-المركبات-التي-تعمل-بالغاز-الطبيعي-والكهرباء

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدد من المركبات متعددة الاستخدام والتي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، وذلك في إطار اهتمام سيادته بمنظومة النقل باستخدام الطاقة النظيفة.

دوت الخليج

الرئيس عبدالفتاح السيسي يتفقد عدد من المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء

جاء ذلك بحضور كلٍ من الفريق كامل الوزير وزير النقل، واللواء كمال وفائي مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة، واللواء أ.ح محمد عبد الفتاح مساعد مدير إدارة المركبات للتسليح، والمهندس كريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة MCV.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استمع إلى شرح تفصيلي من اللواء كمال وفائي عن إمكانيات تلك المركبات والمجالات التي يمكن الاستفادة منها طبقاً للرؤية المستقبلية للدولة.

كما تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، نموذجاً لإحدى المركبات المخصصة للعمل مع ذوي الهمم، والتي تعمل بالغاز الطبيعي.