لقى شخص في العقد الخامس من عمره مصرعه ، مساء اليوم الثلاثاء، في ظروف غامضة حيث تم العثور علي جثته داخل سيارة ميكروباص امام منفذ النصر جنوب محافظة بورسعيد، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

تلقى الدكتور مصطفى شعبان مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد اخطارا من مستشفى الزهور بفيد بوصول أحمد عبد الغني حسن الشوه ٥٠ سنة عامل بمصنع اللوتس جثة هامدة حيث توفي أمام منفذ النصر داخل سيارة ميكروباص.

مصرع خمسيني في ظروف غامضة ببورسعيد

ومن جانبه وجه اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير المحضر اللازم، ووضع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من اصدار تصريح بالدفن.

مصرع خمسيني في ظروف غامضة ببورسعيد

جدير بالذكر ان منفذ النصر الجمركي تم تطويره ورفع كفائته حيث أصبح يشمل 3 حارات لسيارات النقل بمنفذ النصر مع وجود حارة احتياطى، خاصة مع خروج الحاويات من الميناء لشارع عزمى ثم منفذ النصر خلال أوقات محددة، وعبر قوافل منعا للتكدس والإزدحام الناتج عن مرور الشاحنات.

ويعد منفذ النصر المطور بعد أن تم تطويرة وتوسعة محيطة بالكامل لاستيعاب مرور سيارات النقل بعد أن تم إغلاق منفذ الشاحنات وتحويل سيارات النقل إلى منفذ النصر وذلك بعد الانتهاء من جميع الأعمال به أصبح يستوعب حركة سيارات الشاحنات بعد أن تم إزالة العشوائيات من المنطقة، وتم مرور جميع سيارات الشاحنات من منفذ النصر بعد أن تم إغلاق منفذ الشاحنات.