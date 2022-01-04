/670411/غضب-من-مرتضى-منصور-بعد-إعلان-إقامة-الانتخابات-على-يوم-واحد

أصدر نادي الزمالك إيضاحاً حول إعلان موعد انتخابات الزمالك، بعد نشرها في الجريدة الرسمية بإقامتها بعد 52 يوم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ووضح مجلس الإدارة بأن الانتخابات سوف تقام على يوم واحد الموافق الجمعة 11 فبراير، عكس ما كان يريد المجلس الحالي برئاسة مرتضى منصور.

وحاول مرتضى منصور أن تقام انتخابات الزمالك على 3 أيام، ليحضر أكبر عدد من اعضاء الجمعية العمومية، وأيضاً من أجل الاجارئات الاحترازيه الخاصة بفيروس كورونا.

بيان نادي الزمالك

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بيانا أكد خلاله أنه إيضاحا للإعلان السابق نشره بجريدة الأهرام بالعدد رقم 49323 بتاريخ 21-12-2021 بشأن دعوة الجمعية العمومية العادية بنادي الزمالك للألعاب الرياضية المتضمنة بند انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2021-2025 وما تضمنه من عقد اجتماع الجمعية العمومية بعد 52 يوما من تاريخ توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية على يوم واحد فقط.

وبذلك يكون عقد الجمعية العمومية يوم الجمعة الموافق 11-2-2022 بمقر النادي ووفقا لقانون الرياضة واللوائح الصادرة نفاذ له.

أمير مرتضى

تحدث أمير مرتضى منصور المشرف على كرة القدم بنادي الزمالك، حول أخر أحوال الفريق خلال الفترة الحالية.

وشدد أمير مرتضى أن الفريق يتمسك ببقاء مصطفى فتحي لأنه لاعب مهم ومنقوام الزمالك الأساسي وفكرة رحيلة مرفوضه، خلال فترة الانتقالات الشتوية في ظل توقف القيد الذي يعاني منه الفريق.

وأشار إلى أنه يوجد أكثر من لاعب يوجد عدم تقدير في عقده ومشاكل مثل ما حدث مع شيكابالا، مؤكداً بأنه يوجد بعض العقود الظالمه وأن الفترة القادمة سيفتح المسئولين ذلك الملف لتعديل عقود بعض اللاعبين.

قائمة الزمالك في كأس الرابطة

وجائت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - سيد عطية

خط الدفاع : عبد الغني - حسام عبد المجيد - عبد الشافي - عبدالله جمعه - أحمد زكي - حازم إمام

خط الوسط : طارق حامد - روقا - إسلام جابر - محمود زيزو - حمدي علاء - أوباما - أيمن حفني - سيف جعفر - بن شرقي - سيسيه - شيكابالا - مصطفى فتحي - اوناجم

خط الهجوم : عمر السعيد - سيد نيمار