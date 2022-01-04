/670412/فيروس-كورونا-يتفشى-داخل-ليفربول-بعد-رحيل-محمد-صلاح-تفاصيل

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلن نادي ليفربول إغلاق مركز التدريب الخاص به وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا داخل مقر النادي خلال الساعات الأخيرة.

وكان ليفربول أعلن إصابة الثلاثي أليسون بيكر وجويل ماتيب وفيرمينو بفيروس كورونا بجانب يورجن كلوب المدير الفني للفريق.

وأصبحت مباراة آرسنال بكأس كاراباو مهددة بالإلغاء نظراًَ لعدم تواجد الفريق في التدريبات خلال الساعات الماضية، وسيتم تحديد الموقف خلال يوم الأربعاء.

أرسنال وكورونا وأمم أفريقيا أمام ليفربول بنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

يلتقي ليفربول مع أرسنال في الخميس المقبل الموافق السادس من يناير الجاري، في لقاء يجمع بين الفريقين في دور نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

ويدخل ليفربول اللقاء وهو يأمل في تحقيق الفوز، وحجز أول بطاقة للتأهل لنهاءي كأس الرابطة، بالرغم من العديد من الغيابات في صفوف الفريق.

ويحل ليفربول في لقاء الذهاب على ملعب الإمارات معقل الفريق المدفعجي، الخميس المقبل، بعد تحقيق الفوز في لقاء الدور ربع النهائي بركلات الترجيح على ليستر سيتي.

غيابات ليفربول أمام أرسنال

ويأتي غيابات ليفربول، بسبب انتشار فيروس كورونا وسط لاعبي الريدز، بجانب إنضمام لاعبي الفريق الأفارقة لمنتخبات بلادهم، استعداداً لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2021.

وتغيب العديد من الأسماء البارزة في صفوف الريدز، أمام الأرسنال في الجولة الأولى من نصف نهائي كأس الرابطة، ويأتي الثنائي الإفريقي الأبرز في غياب الفريق، محمد صلاح لاعب منتخب مصر، وساديو مانى مهاجم منتخب السنغال.

ونرصد لكم في الأسطر القادمة غيابات ليفربول أمام أرسنال بكأس الرابطة الإنجليزية، ونأتي في الأول بغيابت اللعبين المشاركين في أمم أفريقيا 2021، الأول محمد صلاح مع منتخب مصر، وساديو مانى مع منتخب السنغال، ونابي كيتا مع منتخب غينيا.

في حين تأتي باقي غيابت الفريق وعلى رأسهم المدير الفني للفريق، بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، "يورجن كلوب المدير الفني، روبيرتو فيرمينيو، صانع ألعاب، أليسون بيكر حارس المرمى، جويل ماتيب مدافع، ميناميو خط الوسط، ديفوك أورويجي مهاجم، إيليوت خط الوسط، أدريان حارس المرمى.