/670413/بعد-عرض-أولى-حلقاته-مسلسل-أنا-وهي-يتصدر-محركات-البحث

استطاع مسلسل «أنا وهي» الذي يخوض بطولته الفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد حاتم، أن يسيطر على محركات الأكثر بحثا على موقع جوجل الشهير وذلك بعد عرض أولى حلقاته عبر قناة سي بي سي.

دوت الخليج

وتمكن أحمد حاتم أن يجسد ببراعة شخصية سليم الذي يعاني من اضطراب نفسي، وهو الأداء الذي أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فأشاد به أحدهم كاتباً "أحمد حاتم عامل دور حلو أوي وجديد والمسلسل لذيذ جداً وبيضحك أوي، وهو دوره مميز وهو عامله بروفيشينال كالعادة"، وكتب آخر "أحمد حاتم وهنا الزاهد عاملين شغل عالمي"، "أجمد وأحلى مسلسل شوفته في حياتي".

ردود فعل قوية من الجمهور على مسلسل أنا وهي

كما كتبت (إنجي) "أنا بقالي فترة أي مسلسل بتابعه بستنى الحلقة تخلص واتفرج عليه على النت علشان الإعلانات.. لأول مرة أقعد واستحمل الإعلانات علشان المسلسل"، وكتبت (أميرة) "أنا وهي جامد"، وقال آخر "هنا الزاهد وأحمد حاتم مو طبيعيين"،. وغيرها من ردود الفعل القوية التي تلقاها المسلسل من مصر والعالم العربي.

أحداث مسلسل أنا وهي الحلقة الثانية

دارت أحداث مسلسل أنا وهي الحلقة 2، حول التقارب بين هند وسليم، والذي يحدث العديد من المفارقات الكوميدية بينهم نظرًا لاختلاف شخصياتهم، وذلك بعد اقتراح دكتور شيرين أن هذا هو حل مشاكلهما.

مواعيد «أنا وهي» الحلقة الثالثة

ويعاد مسلسل «أنا وهى»، الساعة 2.30 صباحاً، والساعة 12 ظهرًا، كما يعرض على قناة cbc دراما الساعة 11 مساء وتعاد الساعة 5 صباحاً والساعة 10 صباحاً.

أبطال مسلسل «أنا وهي»

مسلسل «أنا وهى» تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوى، سلوى محمد على، ندا عادل، محمد الصاوى، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم عبير صبرى، محمد أنور، كريم عفيفى وآخرين.

حقيقة إنتاج جزء ثاني من العمل

وكانت قد صرحت هنا الزاهد في وقت سابق، بإحدى اللقائات التليفزيونية بإمكانية إنتاج أجزاء جديدة من العمل إذا لاقى استحسان كبير من الجمهور.

على الصعيد الآخر، تفاعلت الفنانة هنا الزاهد مع متابعيها من خلال طرح سؤال عن حبهم لأحد المنتجات الغذائية من شركة «ويندوز» مشيرا إلى أنها من عشاقه منذ أن كانت بعمر سنتين.