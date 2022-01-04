/670416/الأهلي-يكشف-عن-موعد-عودة-محمود-متولي-وموقفه-من-كأس-الرابطة

حرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على الإطمأن على الحالة الطبية والبرنامج التأهيلي الذي يخوضه محمود متولي مدافع القلعة الحمراء في قطر، حيث يعاني من شد في العضلة الأمامية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

غاب محمود متولي مدافع الفريق، عن صفوف بعثة النادي القادمة من قطر، بعد التتويج ببطولة السوبر الإفريقي، على حساب الرجاء الرياضي المغربي، ليستكمل علاجه من الإصابة من شد في العضلة الأمامية.

سيد عبد الحفيظ

وأشار عبد الحفيظ إلى أن اللاعب تقرر بقاؤه في قطر حتى نهاية الشهر الجاري، بدلًا من عودته الأسبوع المقبل، وذلك لإنهاء برنامجه التأهيلي والعلاجي على النحو الأمثل.

ومن جانبه قال أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن محمود متولي أجرى قياسات متقدمة للاطمئنان على ثبات القدم وقوة العضلات والعظام.

وأشار إلى أن اللاعب بدأ بعد هذه القياسات مرحلة جديدة من التأهيل البدني والطبي في قطر، وهو ما يتطلب استكماله هناك لعودته بشكل أفضل بعد تعافيه نهائيًّا من الإصابة.

تدريبات الأهلي

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا للمرحلة المقبلة.

وخاض اللاعبون جانبًا من التدريبات البدنية والتأهيل في الجيم في بداية المران، تحت إشراف سامي قمصان مدرب الفريق، في ظل حصول المدير الفني بيتسو موسيماني على إجازة.

وأدى اللاعبون جانبًا من تدريبات الجري وفقرات بدنية متنوعة على ملعب التتش، ضمن فقرات البرنامج التدريبي.

محمود متولي يبلغ 29 عام

يحتفل مدافع النادي الأهلي محمود متولي، بعيد ميلادة الـ 29 اليوم وسط جمهور ومحبي القلعة الحمراء.

ولد متولي في 4 يناير عام 1993 بمدينة المنصورة، والتحق بناشئين الاسماعيلي عام 2002 وعمره 9 سنوات حيث ترك انطباع جيد لدى مدرب الفريق، وحقق مع الناشئين بعض البطولات.

وشارك محمود متولي لأول مرة مع الفريق الأول في الدوري الممتاز في 13 أبريل 2013 أمام طلائع الجيش، وشارك أيضًا مع الفريق في بطولة الكونفدرالية 2013.

انضم متولي إلى النادي الأهلي قادماً من الاسماعيلي في صفقة كلفت الخزينة الحمراء حوالي 15 مليون جنيه، خلال الميركاتو الصيفي في بداية الموسم قبل الماضى، باحثاً عن التألق بالقميص الأحمر وحجز مقعد أساسي مع منتخب الفراعنة.