/670417/البياضي لـ طارق-شوقي-عن-تطوير-التعليم-استوردت-عملية-جراحية-جديدة-و-نسيت-أن-تستورد-الجراح

تحدث اليوم النائب الدكتور فريدي البياضي في حضور وزير التعليم دكتور طارق شوقي في لجنة التعليم المكلّفة من مجلس النواب لمتابعة طلبات الإحاطة ضد وزير التعليم .

دوت الخليج

قال البياضي للوزير ، أزمة الوطن في أزمة التعليم و أزمة التعليم تشبه ورم سرطاني في جسد الوطن يدمّر أي جهود للتنمية، و التقدم، و أضاف النائب للوزير: أنت لست مسئولاً عن الأزمة التي تراكمت على مدار عقود ، لكنك وحدك مسئول عن القصور في إدارة الأزمة.

و قال النائب: ان المناهج الجديدة تشبه عملية جراحية جديدة رائعة لعلاج المريض من هذا الورم، لكنك استوردت العملية الجراحية دون أن تستورد الجراح ! و دون أن تستورد غرفة العمليات اللازمة! و نتساءل بعد ذلك لماذا فشلت العملية ؟! و في نفس الوقت نتعجب أن المريض يئن ! او يتساءل عن مصيره ! .

برلماني لـ طارق شوقي عن تطوير التعليم: استوردت عملية جراحية جديدة و نسيت أن تستورد الجراح

وأضاف النائب : ان كمية المعلومات غير منطقية و لا تتوافق مع العام الدراسي و سأل الوزير : لقد اعترفت ان المناهج موضوعة لعام دراسي ١٨٠ يوم و العام الدراسي لدينا ١٠٠ يوم ! و سال النائب الوزير : هل تفاجأت بالعام الدراسي المصري ؟! و أضيف لسيادتك ان العام الدراسي في اغلب المدارس ٥٠ يوم فقط لان المدارس تعمل بنظام فترتين و ٤ فترات مما يجعل اليوم الدراسي ٣ ساعات فقط!

و اختتم البياضي كلمته : الوزير يكرر ان الهدف ليس الامتحان ، بينما ما يحدث يؤدي الى العكس و اغلب المدارس تم تغشيش التلاميذ فيها و قال المشرفين ان التعليمات لدينا بضرورة نجاح التلاميذ !

وواصل :" ومن هنا اطالب بتحديد كمية الدروس فورا و قد تاخرنا و انتهينا من الترم الاول والبدء في تعيين المدرسين والعمل على زيادة رواتبهم و تدريبهم تدريب مناسب".