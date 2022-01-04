/670419/محمد-الغيطي-يستعد-لطرح-برنامج-جديد-على-قناة-الشمس

بدأ الإعلامي محمد الغيظي تجهيزاته لبرنامج جديد من المقرر أن يطرحه يوم الخميس المقبل على قناة الشمس، والذي أعلن عنه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

دوت الخليجيرصد تفاصيل برنامج محمد الغيظي على قناة الشمس

ونشر الإعلامى محمد الغيطي، البرمو الرسمي لبرنامج "تقدر مع الغيطي" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، وعلق قائلًا: "في كل يوم وفي كل مكان يسألوني إنت فين، في أي قناة، بخلاف الرسائل اليومية، الآن أرد أخيرًا، وبعد أكثر من ثلاث سنوات سأعود للعمل مع أختي العزيزة الرائعة صانعة الإعلام والميديا وأيقونة النجاح الدؤوب المجتهدة والمتزنة المتفردة سميرة الدغيدي وعائلتها".

مواعيد برنامج محمد الغيظي الجديد

ومن المقرر أن يظهر الغيظي الخميس القادم الموافق 6 يناير، في أولى حلقات برنامجه "تقدر مع الغيطي" على شاشة قناة "الشمس"، ويذاع البرنامج يوميّ الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءً.

تفاصيل برنامج تقدر مع الغيظي

ويتناول "تقدر مع الغيطي" اهتمامات الجمهور بشكل عام، وما يتم تناوله في حياتهم واهتمامتهم وما يتناولوه عبر منصات السوشيال ميديا، كما سيتضمن استضافة كبار نجوم الفن والشخصيات العامة خلال الحلقات التى تنطلق يوم الخميس القادم.

السيرة الذاتية لمحمد الغيظي

بدأ "محمد الغيطى" مشواره مع الفن عندما كتب السيناريو والحوار لأول مسلسل له عام 1998 "محاكمة الليالى" للمخرج "عمرو عابدين", توالت بعدها أعماله الدرامية فقد ألف و كتب السيناريو للعديد من المسلسلات الدرامية المصرية منها "بعد الطوفان" و امرأةبعد الطوفان" و امرأة فى شق الثعبان" و "وصرخة أنثى" و "بنت من الزمن ده" و"الهروب من الغرب" عام 2009 .