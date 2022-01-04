/670423/نهاية-الأزمة-لوكاكو-يعود-لقائمة-تشيلسي-أمام-توتنهام-بكأس-الرابطة-الإنجليزية

يلتقي تشيلسي مع توتنهام هوتسبير غداً، في الساعة العاشرة إلا ربع مساء، في لقاء ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، على ملعب ستامفورد بريدج.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتوصل الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي، من الوصول لحل مع البلجيكي روميرو لوكاكو، مهاجم الفريق، بعد تصريحاته حول العودة لإنتر ميلان الإيطالي، وتوجيه دعمه للأخير.

وغاب لوكاكو في لقاء تشيلسي وليفربول، أول أمس في لقاء الجولة الحادية والعشرون من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي انتهى بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين.

تصريحات توماس توخيل

وقال توخيل في مؤتمر مباراة فريقه تشيلسي ضد توتنام في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة: "سعداء بأننا أخذنا الوقت اللازم للحديث بهدوء مع لوكاكو. اعتذر وعاد للفريق".

وأوضح "كان من المهم لنا أن نفهم أنه لم يقصد ما حدث، وهذه أول مرة يتصرف بهذا الشكل. لم يكن لدى لوكاكو أي سلوك ضد الفريق من قبل وهذه أول مرة يحدث ذلك منه".

وأكمل "الأمر ليس بالضخامة التي يصورها الناس. قبلنا اعتذاره وانتهى الأمر. هو يفهم الفوضى التي تسبب بها ويشعر بالمسؤولية لإصلاحها".

وأتم "لا يوجد لدينا أي شكوك حول التزامه مع الفريق والنادي".

روميرو لوكاكو

لوكاكو انضم لصفوف تشيلسي بداية الموسم الحالي قداما من إنتر ميلان مقابل 115 مليون جنيه إسترليني.

وشارك لوكاكو منذ انتقاله للفريق خلال سبع مباريات وتمكن خلالهم من تسجيل سبعة أهداف وصناعة هدفين آخرين.

نتيجة مباراة تشيلسي وليفربول بالدوري

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي بهدفين مقابل هدفين، شهد فيه تقدم الريدز بثنائية، وعاد البلوز بهدفي التعادل ليحسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة بين الفريقين.

وشهد الشوط الاول إثارة كبيرة من الفريقين، حيث بدأ ليفربول بالهجوم والتسجيل مبكرا عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 9 ليعطي التقدم للريدز مبكراً.

ثم عزز الفرعون المصري محمد صلاح بالهدف الثاني بعد مراوغة مميزه لماركوس ألونسو، ليضعها في الزاوية الضيقة لميندي.

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول أحرز كوفيستش الهدف الأول بشكل رائع، عن طريق تصويبة صاروخية على ياسر الحارس تسكن الشباك.