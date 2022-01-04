/670425/قريطم--يطالب-بضم-شركات-قطاع-الاعمال-العام-الى-وزارة-الصناعة

طالب النائب علاء قريطم عصو لجنة الصناعة بمحلس النواب بضم شركات قطاع الاعمال العام إلى وزارة الصناعة. واضاف ان الرئيس عبدالفتاح السيسي القيادةالسياسيةيدعم المصانع والتشغيل ويطلب بتوفيق الاوضاع من اجل توفيرفرح عمل وتحسين الاقتصاد المصري وان غلق المصنع من محرم بك نحن ليس ضده ولكن مع انشاءمماثل في المدينةالصناعيةبرج العرب من اجل العمالة.

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وأشاد قريطم فى كلمته حول طلب الاحاطة الخاص يشركة الشرقية للدخان بتوجهات الرئيس السيسى التى تسير بالصناعة فى الطريق المستقيم حيث يقوم بدعم الصناعة الوطنية مشيرا إلى أن شركة الشرقية للدخان تدر عائد ضريبى للدولة يقدر بنحو 70 مليار جنيه سنويا ولذلك لابد من الحفاظ على كيان هذه الشركة الاستراتيجية.

قريطم يطالب بضم شركات قطاع الاعمال العام الى وزارة الصناعة

وأوضح قريطم أن غلق مصنع الشركة بمحرم بك امر لا تقف فى طريقه وفى حالة غلقه وإصدار ترخيص جديد لشرؤكة جديدة ينبغى أن تحصل الرقية للدخان على نسبة كبيرة فى الترخيص الجديد حتى لا تمارس احد سياسة الاحتكار.

وقال أنه لابد من أن يكون للشركة حصةكبيرة لا تقل عن 25 % وهذه النسبة لا تعنى أن لها دخل بالادارة وسيكون لها حق حضور الجمعي ةالعمومية مطالبا بعدم بيعها اواغلاقها وتيسيرالرخصة لتتناسب مع اكثرمن مستثمر وتعويض العامل المبلغ المرضي لكي يستكمل حياته ومعيشته.

اوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود ، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء ، الزام الشركة الشرقية للدخان بمحرم بك بتقديم دراسة كاملة بكيفية اعادة الهيكلة، وماهي الجدوي الاقتصادية منها، وهل يؤثر علي الطاقة الانتاجية ، وهل يؤثر علي الضرائب ومستحقات الدولة، وهل ستتمكن من المنافسة عقب ذلك لاسيما مع غلاء النقل وغيره.

كما اوصت اللجنة بتقديم بيان وخطة حول كيفية الحفاظ علي حقوق العمال.