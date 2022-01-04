صناعة النواب توصي الشرقية للدخان بتقديم دراسة حول كيفية إعادة الهيكلة بعد غلق مصنع محرم بك..ومحمود قاسم:نقل العاملين لأكتوبر تعجيز لهم

/670426/صناعة-النواب-توصي-الشرقية-للدخان-بتقديم-دراسة-حول-كيفية-إعادة-الهيكلة-بعد-غلق-مصنع-محرم-بكومحمود-قاسمنقل-العاملين-لأكتوبر-تعجيز-لهم

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين محمود قاسم، ومصطفي بكري، بشأن قيام شركة الشرقية للدخان بإغلاق مصنع محرم بك بالإسكندرية دون سابق إنذار أو مبرر، ودور وزارة قطاع الأعمال العام في حماية مكتسبات الشركة الرابحة، وحماية العمال من التسريح والتشريد، حسبما ورد بطلبي الإحاطة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مناقشة النائب محمود قاسم بصناعة النواب بشأن إغلاق مصنع محرم بك

الشركة الشرقية للدخان

وانتقد النائب محمود قاسم قرار الشركة بإغلاق مصنع محرم بك ، وقال ان الحديث عن نقلهم لاكتوبر هو تعجيز لهم ودافع رئيس الشركه القابضه عن اغلاق فرع الشركه وطالب الاداره بالتراجع عن القرار ومازال الاجتماع مستمرا.

و طالبت لجنة الصناعه في ختام اجتماعاتها بضرورة ان تقدم الشركه القابضه مذكره توضح فيها الاسباب التي دعتها الي اغلاق الشركه واوضاع العماله في المصنع، والعودة للاجتماع مرة أخري.

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، إلزام الشركة الشرقية للدخان بمحرم بك بتقديم دراسة كاملة بكيفية إعادة الهيكلة، وماهي الجدوي الاقتصادية منها، وهل يؤثر علي الطاقة الإنتاجية، وهل يؤثر علي الضرائب ومستحقات الدولة، وهل ستتمكن من المنافسة عقب ذلك لاسيما مع غلاء النقل وغيره.

وأضاف قاسم، أنه في عام 2020 تم تعيين إدارة جديدة للمصنة وحققت نجاح وصل متوسط الإنتاج اليومي 27مليون ونصف سيجاره، موضحا أن مصنع محرم بك حقق أعلي إنتاج في تاريخه في يناير 2021 بنحو 645 مليون سيجارة في الشهر المذكور إلا أنه وبتوصيات سابقه تم رفع الخطوط الحديثة للإنتاج ونقلها إلي مدينة 6 أكتوبر واغلبها لا يعمل حتي الآن.

وأشار مقدم الطلب أنه بعد رفع الخطوط الحديثة أصبحت الخطة الحديثة من قبل الشركة 17 مليون سيجارة يوميا وخلال ال10 شهور الأخيرة حقق المصنع نسبة انتاجيه تصل الي 100٪ الي ان تم إصدار الاوامر بالعمل في وردية واحدة بنصف القوة بخطة قدرها 7.5 مليوم سيجارة يوميا الي ان وصلنا اليه في الوضع الحالي.