/670427/تنفيذ-الأحكام-تبحث-عن-الفنان-أحمد-فلوكس-بعد-صدور-حكم-حبسه-سنتين-لتهديده-ياسمين-عزت
كشف مصدر لـ دوت الخليج، أن وحدة تنفيذ الأحكام بمديرية امن الجيزة، تبحث عن الفنان أحمد فلوكس، لتنفيذ حكم الحبس الصادر ضده بالحبس سنتين، فى تهمة سب وقذف وتهديد سيدة الاعمال ياسمين عزت لاعبة النادى الأهلى السابق.
دوت الخليج
وكانت محكمة جنح مستانف بالمحكمة الأقتصادية، قد أسدلت الستار على النزاع القضائي بين الفنان الشاب أحمد فلوكس، وسيدة الأعمال ياسمين عزت لاعبة كرة السلة السابقة بالنادي الأهلى.
وقضت المحكمة، بتأييد حبس الفنان احمد فلوكس، لمدة عامين وتغريمه مبلغ 10 الأف جنيهاً، بتهمة السب والقذف وتهديد ياسمين عزت، فى القضية رقم 521 جنح إقتصادية.
رفض استئناف أحمد فلوكس
وكان الفنان أحمد فولكس، كان قد تقدم بأستئناف على الحكم الصادر ضده، الا ان المحكمة اليوم اصدرت حكم نهائي بالحبس سنتين وغرامة 10 الأف جنيهاً، وإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة.
من هى ياسمين عزت
كانت المجني عليها التي تمتلك مجموعة من الفنادق ولاعبة منتخب مصر للسلة سابقا، أقامت دعوى ضد فلوكس، تتهمه بالسب والقذف والتعرض لحياتها ولأسرتها، والتهديد بالإيذاء، والتشهير بسمعة العائلات دون وجه حق، ونظرتها المحكمة الاقتصادية، وأصدرت بحقه الحكم المتقدم.
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