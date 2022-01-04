أحمد سليمان لـ دوت الخليج مرتضى منصور محتكر النادي لصالح قائمته الانتخابية

/670428/أحمد-سليمان-لـ-تحيا-مصر-مرتضى-منصور-محتكر-النادي-لصالح-قائمته-الانتخابية

تحدث اللواء أحمد سليمان المرشح على مقعد الرئاسة في انتخابات الزمالك القادمة، حول موعد إقامة انتخابات القلعة البيضاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال أحمد سليمان في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج": " إقامة انتخابات الزمالك يوم الجمعة 11 فبراير على يوم واحد، ذلك الطبيعي والمنطقي والذي كنا منتظرينه، بعيداً عن أي تصريحات أخرى من المسئولين الحاليين في الزمالك.

وأضاف: "بعد اعتماد اسماء المرشحين من جانب اللجنة الأولمبية، سنبدأ بالدعايا داخل النادي وهذا حق جميع المرشحين، أنتظر فقط اعتمادها رسمياً، لكي نتحدث مع الاعضاء داخل نادي الزمالك".

وأكمل: " المتواجدين حالياً في النادي هم ما لهم الحق في الدعايا داخل النادي مع الاعضاء ومجتكرين ذلك، ومنعوا الأخرين من ذلك الميزة، ليتمتعوا بها هم فقط، ولكن بعد اعتماد اسماء المرشحين بشكل رسمي من اللجنة الأولمبية سيختلف الأمر، ويصبح كل مرشح له الحق في الدعايا داخل النادي".

أشرف صبحي يعلن عن موعد انتخابات الزمالك

أعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن موعد إقامة انتخابات نادي الزمالك بشكل رسمي.

وقال أشرف صبحي في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "الحكاية" على قناة أم بي سي مصر: " انتخابات الزمالك سوف تقام يوم 11 فبراير القادم وعلي يوم واحد، وجميع إجراءات الإنتخابات سليمة وقانونية".

وأضاف صبحى أن اللجنة الأولمبية ليس من حقها ولا صفة لها بإيقاف رئيس نادى الزمالك ولا أي رئيس نادي منتخب من جمعية عمومية، ولكن تملك إيقاف لعبه.

وأكمل: “جاء لنا حكم قضائي بعودة مجلس مرتضى منصور ونحترم القرار، وحفاظاً على نادي الزمالك قررنا عودة المجلس المنتخب”.

المحكمة الادارية العليا ترفض طعنيين ممدوح عباس وهشام حطب ضد مرتضي منصور

أصدرت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مصطفي ابو حسين نائب رئيس مجلس الدولة حكماً اليوم الإثنين، برفض الطعنيين المقدمين من ممدوح عباس و هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية واللذان كانا طعنا علي حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في مايو الماضي.

رسائل لاعبي الزمالك لـ مرتضى منصور.. وشيكابالا يتهم لجنة حسين لبيب

وقام مرتضى منصور بتوضيح كافة الأمور أمام لاعبي الزمالك من أجل العبور من المرحلة الحالية، ثم التركيز الجيد في القادم، مع الوعد بصرف مكافآت خاصة بالفوز ببطولة الدوري العام الماضي.

وفيما يلي أبرز رسائل لاعبي الزمالك لمرتضى منصور رئيس النادي:

شيكابالا: حمد الله على سلامة عودة مرتضى منصور، لاعبي الزمالك كانوا يريدوا فقط من يتحدثهم معهم ويقوم بإطمئنانهم على الفترة المقبلة، لأن الأمور لم تكن واضحة خلال الفترة الماضية خلال تواجد حسين لبيب، ونعد الجميع بالحفاظ على البطولات وإسعاد الجماهير.