شكرى يتلقى اتصالا من نظيره الإسبانى

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير الخارجية سامح شكرى، اتصالاً هاتفياً اليوم الثلاثاء، من وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل الباريس، تم خلاله تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومجمل الملفات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.





وبحث الوزيران خلال الاتصال الهاتفى أبرز أوجه العلاقات الثنائية ومجالات التعاون والدفع قدماً بها لآفاق أرحب، ومواصلة السير قدماً فى مسار تعزيز ودعم شتى جوانب التعاون من خلال الزيارات المتبادلة بين الجانبيّن لما فيه صالح البلديّن والشعبيّن الصديقيّن، هذا، فضلاً عن الاتفاق على تكثيف التنسيق إزاء الملفات المختلفة، ولاسيما فى المحافل الدولية والتأكيد على الدعم المتبادل فى هذا الشأن. كما تطرق الوزير "شكرى" ونظيره الإسبانى إلى أهم قضايا المنطقة والملفات ذات الأولوية والإهتمام المشترك، حيث تم تبادل وجهات النظر والرؤى فى هذا الخصوص، والاتفاق على ضرورة العمل من أجل حلحلة الأزمات واستتباب الاستقرار فى سائر أرجاء المنطقة، هذا، مع التأكيد على أهمية استمرار الحوار السياسى فى شتى القضايا على النحو الذى يسهم فى تعزيز التنسيق بين مصر وإسبانيا.

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