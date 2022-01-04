وزير الطيران يتفقد استعدادات مطار شرم الشيخ

مع قرب انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدني اليوم، بجولة تفقدية في مطار شرم الشيخ الدولي لمتابعة استعدادات المطار لاستقبال ضيوف مصر من الوفود المشاركة في منتدى شباب العالم والذي سيقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير الحالي.

وخلال جولته تفقد وزير الطيران صالات السفر والوصول بالمطار للوقوف على سير العمل ومتابعة الإجراءات الأمنية المطبقة وفقًا لأعلى المعايير الدولية والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية فى مختلف المواقع بالمطار حيث اطمأن من مسئولى الحجر الصحى على توافر كافة الامكانيات فى السفر والوصول، كما تفقد وزير الطيران التسهيلات المقدمة لضيوف المنتدى والكاونترات التي تم تخصيصها لإنهاء الإجراءات فى السفر والوصول لراحة وسلامة المسافرين .

وتفقد الخدمات الأرضية بالمطار ونظام صرف الأمطار ومخرات السيول حيث وجه بضرورة التأكد من تطهيرها وخلوها من أية عوائق أو حواجز بصفة مستمرة تحسباً لأية تغييرات مناخية.

وأكد وزير الطيران على جاهزية مطار شرم الشيخ الدولى لإستقبال وفود منتدى شباب العالم بالصورة التي تليق بمكانة مصر وريادتها بفضل جهود وتعاون جميع مؤسسسات الدولة المصرية لإنجاح هذا الحدث الكبير .

ووجه الوزير بتقديم كافة التسهيلات لضيوف مصر المشاركين في هذا الحدث الذي يستضيف شباب من مختلف دول العالم، وأضاف وزير الطيران أن المنتدى يبعث برسالة أمل وتفاؤل للشباب بأننا قادرون على مواصلة الإنجازات والإبداع والتنمية على أرض السلام مدينة شرم الشيخ.

وأعرب الطيار محمد منار وزير الطيران عن تقديره وفخره بجميع العاملين بالمطارات المصرية على جهودهم الكبيرة وتفانيهم في عملهم فى ظل ظروف مناخية صعبة تشهدها دول العالم ومن بينها مصر مؤكدا أن العنصر البشرى الذى يمثل الثروة الحقيقية لقطاع الطيران المدنى المصرى على قدر كبير من المسئولية والاحترافية والتدريب لضمان جاهزية المطارات ورفع كفاءة العمل فى كل المواقع ..

كما وجه وزير الطيران الشكر للعاملين بمطار شرم الشيخ على جهودهم وجاهزيتهم دائما لاستقبال ضيوف مصر من جميع أنحاء العالم ..

ومن جانبه قال اللواء نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ أن المطار جاهز تماما لاستقبال وفود المنتدى حيث تم تخصيص ٤ كاونترات لإنهاء إجراءات المشاركين فيه مع تشكيل فرق عمل على مدار ٢٤ ساعة لمتابعة انتظام حركة التشغيل .

رافق وزير الطيران المدني خلال الجولة باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران للعلاقات الدولية والإعلام واللواء أحمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات.