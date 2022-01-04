انت الان تتابع تفاصيل خبر شاهد هدايا كارفور في العام الجديد على الشاشات والموبايلات والثلاجات خصومات لامثيل لها والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - بمناسبة العام الميلادي الجديد 2022، واحتفالات الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، واحتفال كارفور بعيد ميلاده ال 19، أعلنت كارفور عن طرح أول عروضها في العام الميلادي الجديد، حيث تضمن العرض الجديد الشاشات بمختلف أنواعها وأحجامها والموبايلات والثلاجات وغيرها من الأجهزة الكهربائية والمنزلية، وسوف نسلط الضوء في تلك المقالة على أسعار هذه الأجهزة ونسبة الخصومات المفروضة عليها وذلك حتى يكون العميل على بينة تامة بهذه الأسعار، ويتوجه بالشراء فوراً من أجل الاستمتاع بنسبة الخصومات المفروضة عليها.

أسعار الشاشات والموبايلات والثلاجات في أول عروض كارفور في العام الجديد بتخفيضات لامثيل لها:-

تعمل كافة السلاسل التجارية في مصر وهي كثيرة ومتعدة على جذب المزيد من العملاء لديها من خلال ما تقوم بطرحه من عروض ترويجية خاصة في المناسبات والأعياد، كذلك فإنه عادة ما تقوم هذه السلاسل التجارية بطرح عروض أسبوعية أو عروض شهرية، والعرض الأخير من كارفور متاح حتى يوم 16 يناير الجاري، وقد بلغت أسعار الشاشات والموبايلات والثلاجات كما يلي:-

أولاً:- اسعار الشاشات:-

شاشة سامسونج 60بوصة سعرها 8699 بدل11799 جنيه وشاشة توشيبا 43 بوصة بسعر 5299 بدل6399 جنيه.

شاشة يونيون إير أل أي دي 32 بوصة بسعر 2199 جنيه بدل 3099 جنيه.

شاشة توشيبا تورنيدو 32 بوصة بسعر 2399 جنيه بدلاً من 3199 جنيه.

شاشة جاك إل أي دي سمارت 32 بوصة بسعر 2399 جنيه بدلاً من 3099 جنيه.

شاشة توشيبا أل أي دي32 بوصة بسعر 2799 جنيه بدلاً من 3599 جنيه بنسبة خصم 22%

يمكن معرفة باقي أسعار الشاشات والموبايلات والثلاجات من خلال مجلة كارفور التالية:-

ومن خلال المجلة الصور السابق يتبن أن جميع العروض مطروح عليها خصومات وتخفيضات كبيرة لا مثيل لها، لا يمكن أن يجدها العميل في الأسواق والمحال التجارية، كذلك فإنه يمكن شراء تلك العروض بالتقسيط المريح من خلال التعاقد مع أحد البنوك الموجودة والتي تقدم تسهيلات كبيرة للعملاء، حيث أتاحت الشراء بالتقسيط بسعر الفوري، وهذه الميزة لا يمكن أن يجدها العميل في أي مكان أخر.

وبهذا يكون قد تابعنا معكم أول عروض كارفور في العام الجديد، نتمنى بأن يكون عاماً سعيداً على الجميع بإذن الله، وأن يكون عام تتحقق في الأمنيات والطموحات.