/670430/كل-ما-تريد-معرفته-عن-هاتاي-سبور-التركي-قبل-رحيل-محمود-كهربا-عن-الأهلي

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويعتبر فريق هاتاي سبور التركي من أهم فرق الدوري هذا الموسم، ويتواجد في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري.

لعب فريق هاتاي سبور 19 مباراة في بطولة الدوري حتى الأن، وفاز الفريق في 10 مباريات وتعادل في 3 لقاءات والخسارة في 6 مبايرات.

سجل مهاجمو الفريق 27 هدف ودخل مرمى حارس المرمى 23 هدف بفارق أهداف 8 في المجموع الكلي.

ويتواجد الفريق حاليا في المركز الخامس ولديه من النقاط 32 نقطة ويبتعد بفارق 7 نقاط عن قونيا سبور صاحب المركز الثاني والذي لديه 39 نقطة.

ويلعب هاتاي سبور في المبراة القادمة بالدوري التركي أمام قاسم باسا المتواجد في مؤخرة جدول الترتيب.

وكانت آخر مباريات مباريات الفريق في الدوري التركي أمام جيرسونسيور في الجولة الـ 19 في الدوري التركي وفاز الفريق بهدف نظيف.

محمود كهربا «تركيا والبرتغال رايح جاي» بين الهروب من الزمالك ومقصلة شبح موسيماني

يعاني محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي من أزمة عدم اللعب مع المارد الأحمر خلال الفترة الأخيرة، بفرمان من بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.

ويقترب محمود عبد المنعم كهربا من الرحيل عن المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد عدم قناعة بيتسو موسيماني بمستوى اللاعب خلال الفترة الأخيرة..

وتواجد أكثر من عرض لإدارة النادي الأهلي سواء مصرية أو خارجية من أجل الحصول على خدمات اللاعب في الانتقالات الشتوية الحالية، ويأتي على راسها حاليا فريق هاتاي التركي والذي يتواجد في المركز الـ 5 الأولى في جدول الترتيب.

هاتاي سبور

وربما أيام اللاعب الأخيرة داخل النادي الأهلي أصبحت معدودة وبات الرحيل حتمياً بسبب الأزمات مع بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء.

وتنتظر إدارة القلعة الحمراء عودة اللاعب من الخارج من أجل إنهاء كافة الأمور الخاصة بالرحيل خلال الفترة المقبلة.

وكان محمود كهربا رحل عن نادي الزمالك إلى البرتغال قبل موسمين من أجل العودة من جديد للأهلي وفاز بالعديد من البطولات ولكن لم يشارك بشكل أساسي في أغلب الأوقات، والأن الأمور تقترب من الرحيل إلى تركيا من أجل الهروب من شبح بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي.