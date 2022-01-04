/670432/لمواجهة-فوضي-الدواء صحة-النواب-تطالب-الحكومة-بمنع-تداول-جرعات-المضادات-الحيوية-عن-طريق-حقن-الوريد-في-الصيدليات هيئة-الدواء-تحذر-مما-يسمى-بالخلطة-السحرية-لعلاج-نزلات-البرد

أوصت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، عددا من التوصيات لمواجهة الفوضى التى يشهدها ملف الدواء فى مصر، وذلك فى نهاية الاجتما ع الذى عقدته اللجنة البرلمانية اليوم.

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و طالبت اللجنة مجلس الوزراء بفض الاشتباك القائم بين وزارة الصحة وهيئة الدواء ووزارة التنمية المحلية حول تضارب الاختصاصات بملف الأدوية.

كما طالبت بعدم صرف أي أدوية من الصيدليات دون روشتة الأطباء وخاصة أدوية المضادات الحيوية.

عدم صرف أي أدوية من الصيدليات دون روشتة الأطباء

وأمهلت اللجنة، الحكومة مهلة لإصدار قرار بحظر تناول المضادات الحيوية عبر حقن الوريد فى الصيدليات، مع إتاحة الحصول عليها وفقا لروشتة الطبيب فى المستشفيات . وشددت فى نهاية اجتماعها على ضرورة تشديد الرقابة على الصيدليات لمنع بيع الأدوية بدون روشتة الطبيب .

كما ناقشت لجنة الصحة عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب الدكتورة إيناس عبدالحليم، وعاطف مغاورى وأخرين بشأن مخالفة الصيدليات للقانون وإعطاء وصفات علاج بدون روشتة طبيب والقيام بإجراء فحوصات طبية للمواطنين بالمخالفة للقانون، وطلب الإحاطة المقدم من عاطف المغاوري، بشأن تجارة وتداول الادوية الكترونياً عبر الشبكة العنكبوتية بما تمثله من مخاطر على الصحة العامة للمواطنين مما يعد إهدارًا وتجاوزًا للقواعد واللوائح والقوانين المنظمة.

إيناس عبدالحليم: العاملين فى الصيدليات ليسوا صيادلة وبعضهم يحمل دبلوم تجارة

وكشفت الدكتور إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عددا من المشكلات التى وردت لها عن قيام بعض الصيدليات ببيع أدوية مجهولة الهوية، فضلا عن وصف طرق للعلاج.

وقالت خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم: الموضة الجديدة أن الصيادلة غير المتخصصين يقوموا بإعداد برامج للتخسيس والتغذية، وهو ما يتسبب في مضاعفات صحية كبيرة.

وأوضحت أن بعض الصيادلة ممن يحملون دبلومات التجارة، يقوموا بقياس الضغط والسكر ويتم صرف أدوية دون مراعاة الحالة الصحية للمريض.

وأشارت الدكتورة إيناس عبد الحليم، إلى أن بعض العاملين فى الصيدليات ليسوا صيادلة ،وأنما بعضهم يحمل دبلوم تجارة ويقوم بصرف الدواء تحت زعم خبرته التى اكتسبها من الصيدلى صاحب الصيدلية.

وطالبت عضو لجنة الصحة بالبرلمان، بضرورة التفتيش الدائم على الصيدليات ،وكذلك مراجعة الأدوية، لاسيما أن بعض الادوية تحتاج إلى وضعها فى الثلاجات، قائلة: وللأسف يتم التعامل معها بشكل خاطىء.

كما شددت النائبة إيناس عبد الحليم، على ضرورة التصدى لحالات بيع الأدوبة عبر شبكات الانترنت لخطورتها.

طالبت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، باستصدار قرار وزاري لمنع تناول جرعات المضادات الحيوية عن طريق حقن الوريد فى الصيدليات، على أن يتم اقتصار الحصول عليها من خلال المستشفيات.

المخاطر الصحية لتناول المضادات الحيوية

من جهته حذر الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماع اللجنة، من المخاطر الصحية لتناول المضادات الحيوية، قائلا: نص البلد بتاخد أدوية فى الوريد وبتحصل مشكلات كبيرة جدا.

من جانبه أكد الدكتور أحمد الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء، أن هناك أتجاه لإصدار تشريع لتنظيم عملية تداول الأدوية عبر مواقع الانترنت.

وقال: هيئة الدواء المصرية قامت بضبط عدد من الأدوية المغشوشة المتداولة عبر الانترنت، وتم أبلاغ النيابة العامة، مشيرا إلى أهمية التشديد على التفتيش الصيدلى التابع لوزارة الصحة لضبط سوق الدواء ومواجهة ظاهرة تداول الأدوية دون روشتة طبية، أو على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة المضادات الحيوية نظرا لخطورتها على صحة المواطن فى حال وصفها من غير المتخصصين.

وحذر النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، من طورة تداول الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: نحن في حاجة ماسة لضبط بيع الأدوية عن طريق الصيدليات

حذر الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء: مما يسمى الخلطة السحرية لعلاج نزلات البرد.

وأكد خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، أن التشريعات الطبية تحتاج بجانبها إلى حملات لتكثيف الوعي لدى المواطنين.

وأكد رئيس هيئة الدواء: هذه ليست خلطة سحرية، وإنما عبارة عن مسكن وكورتيزون.

وشدد الدكتور تامر عصام، على ضرورة التثقيف باعتباره الحل لمواجهة اغلب المشكلات المتعلقة بتداول الدواء، داعيا لجنة الصحة بمجلس النواب ليارة هيئة الدواء ومعاملها.

وطالبت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، باستصدار قرار وزاري لمنع تناول جرعات المضادات الحيوية عن طريق حقن الوريد فى الصيدليات، على أن يتم اقتصار الحصول عليها من خلال المستشفيات.