استجابة لمحمد إسماعيل..الإسكان توافق على تركيب عدادات مياه الشرب مسبقة الدفع بالإسكندرية

/670433/استجابة-لمحمد-إسماعيلالإسكان-توافق-على-تركيب-عدادات-مياه-الشرب-مسبقة-الدفع-بالإسكندرية

وافقت وزارة الإسكان والمرافق العامة، على تركيب عدادات مياه الشرب مسبقة الدفع بمحافظة الإسكندرية، خاصة بعد اللشكاوى المقدمة من المواطنين بخصوص عدم توافر عدادات المياة مسبقة الدفع رغم التعاقد عليها من قبل المواطنين.

العدادات مسبقة الدفع دوت الخليج يرصد استجابة الإسكان للطلب المقدم من النائب محمد اسماعيل بشأن العدادات مسبقة الدفع بالأسكندرية وأكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالأسكندرية، بأنـه تـم عمـل أتفـاق توريـد للعـدادات مسبقة الـدفـع وجـــــــاری تورديهـا للشركات التابعة ، ويتم تركيب العدادات تباعاً للمشتركين. تجدر الإشارة إلى أن النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد تقدم بطلب لوزير الاسكان والمرافق، بهذا الشأن حيـث أن تكلفـة الـعـداد الواحـد تصـل الـي ۲۰۰۰جنيـه ويقـوم المـواطنين بســداد القيمـة دون الإستفادة مـن الخدمة أو تركيب العداد لمدة قد تصل الى ستة أشهر في بعض المناطق. وطالب النائب محمد اسماعيل حينها بالنظر والتوجيه بتشكيل لجنة لبحث شكاوي المواطنين

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