/670436/النائب-هاني-خضر-يتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-المخالفات-القانونية-بجامعة-المنوفية

تقدم النائب هاني خضر عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه للدكتور خالد عبد الغفار زر التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس جامعة المنوفية، بشأن المخالفات القانونية واهدار المال العام بجامعة المنوفية والذي جاء علي النحو التالي :-

دوت الخليج يرصد تقدم النائب هاني خضر بطلب إحاطة بشأن مخالفات جامعة المنوفية

أولا : مخالفه المادة (63) من القانون رقم 182 لسنه 2018 م بشان تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة وجاء ذلك من خلال الاسناد المباشر لأكثر من 11 مشروع عند شركه العبد للمقاولات بأسعار مبالغ فيها و ايقاف التعاقد مع شركه المقاولون العرب رغم انها فئة اعلى من الاولى وذلك خلال الثلاث السنوات الماضية كما يلي :-

-تنفيذ مبنى بمساحه 605 متر بعدد 6 ادوار بتكلفه اجماليه 60 مليون جنيه منها مقايسة خوازيق بمبلغ 10 ملايين جنيه . -صيانه و ترميم كليه التربية العام بشبين الكوم بمبلغ 36 مليون جنيه تشمل اعمال الدهانات والصحي والمدرجات . -مبنى صور كليه الطب البيطري بطوخ طنبشا وغرف الامن بمبلغ 6 ملايين جنيه . - لافتات كليه الطب البيطري عدد (3) بمبلغ 50,000 جنيه للافته الواحدة مقاس 1 متر × 6 متر علما بان المتداول في الاسواق 850 جنيه للافته الكلادن و 1000 جنيه للمتر المكعب من الحروف المضيئة (شامله التوريد والتركيب) . -بالإضافة الى عدد اخر من المشروعات منها :- -انشاءات بكليه العلوم التطبيقية والطب البشري والاسنان والصيدلة بتكلفه 100 مليون جنيه مرحله اولى بدون تشطيبات . -كليه الزراعة بالراهب وعمل حظائر للماشية والاغنام بمبلغ 18 مليون جنيه . - تم توريد 40 بوابه تعقيم كورونا بمبلغ 2 مليون وثمانون الفا جنيه ولم يتم استخدامهم ومعطلين حتى الان.

ثانيا :- مخالفه المادة 43 من قانون تنظيم الجامعات بشان تعيين عمداء الكليات والتحايل على القانون في تعيين عميد كليه الآداب بالجامعة حيث تم تعيينه عام 2014 م والى الان يشغل منصب عميد الكلية اكثر من 8 سنوات علما بان القانون يسمح بالتعيين لمده 3 سنوات تجدد لمره واحده فقط و تحايلا على القانون تم تجديده بقرار من رئيس الجامعة سنويا (قائم بالأعمال) رغم وجود اكثر من 14 استاذ جامعي بكليه الآداب.

ثالثا :- مخالفه الخطة الخمسية للتكليف بالجامعة عام 2019/2020 والتي صدرت خلال شهر مايو من نفس العام قبل اعلان النتائج لتحقيق الشفافية والعدالة بين الاوائل من الخريجين وتم تعديلها في شهر يناير 2020 بقرار رئيس الجامعة رقم (284) لتعيين احد الاقارب وضياع حقوق الاوائل في نفس العام وذلك بكليه التربية النوعية و كليه العلوم و كليه الآداب.