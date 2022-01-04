الإعلان التكميلي للدعوة لإنتخابات الزمالك «صور»

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نشر نادي الزمالك إعلان تكميلي لدعوة الجمعية العمومية اليوم الأربعاء في الجريدة الرسمية، لإجراء الانتخابات يوم الجمعة الموافق 11 فبراير.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء نص الدعوة: " إيضاحا للإعلان السابق نشره بجريدة الأهرام بالعدد رقم 49323 بتاريخ 21-12-2021 بشأن دعوة الجمعية العمومية العادية بنادي الزمالك للألعاب الرياضية المتضمنة بند انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2021-2025 وما تضمنه من عقد اجتماع الجمعية العمومية بعد 52 يوما من تاريخ توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية على يوم واحد فقط.. فبذلك يكون عقد الجمعية العمومية يوم الجمعة الموافق 11-2-2022 بمقر النادي ووفقا لقانون الرياضة واللوائح الصادرة نفاذ له".

وأعلن مركز التسوية والتحكيم عن تأجيل الحكم على الدعوى المقدمة من ممدوح عباس ببطلان انتخابات الزمالك.

وأعلن مركز التسوية والتحكيم عن موعد الحكم على دعوى ممدوح عباس بصحة الاعلان على الانتخابات، يوم 18 يناير.

وكان تقدم ممدوح عباس بطعن على اجراء العملية الانتخابية، بعدما وصفها بالباطله بعد نص نشرها في الجريدة الرسمية دون تحديد موعد لإجرائها.

أشرف صبحي يعلن عن موعد انتخابات الزمالك

أعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن موعد إقامة انتخابات نادي الزمالك بشكل رسمي.

وقال أشرف صبحي في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "الحكاية" على قناة أم بي سي مصر: " انتخابات الزمالك سوف تقام يوم 11 فبراير القادم وعلي يوم واحد، وجميع إجراءات الإنتخابات سليمة وقانونية".

وأضاف صبحى أن اللجنة الأولمبية ليس من حقها ولا صفة لها بإيقاف رئيس نادى الزمالك ولا أي رئيس نادي منتخب من جمعية عمومية، ولكن تملك إيقاف لعبه.

وأكمل: “جاء لنا حكم قضائي بعودة مجلس مرتضى منصور ونحترم القرار، وحفاظاً على نادي الزمالك قررنا عودة المجلس المنتخب”.

المحكمة الادارية العليا ترفض طعنيين ممدوح عباس وهشام حطب ضد مرتضي منصور

أصدرت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مصطفي ابو حسين نائب رئيس مجلس الدولة حكماً اليوم الإثنين، برفض الطعنيين المقدمين من ممدوح عباس و هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية واللذان كانا طعنا علي حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في مايو الماضي.