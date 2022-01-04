رسمياً: نادي فاركو يعلن التعاقد مع شكري نجيب

/670441/رسميا-نادي-فاركو-يعلن-التعاقد-مع-شكري-نجيب

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء انتقال شكري نجيب إلى فاركو مقابل 5 مليون جنية، ولمدة 4 سنوات قادمة، وبذلك يكون شكري نجيب هو أول الصفقات الشتوية لفريق فاركو.

تعرف على مواعيد مباريات الإسماعيلي في كأس الرابطة

أقيمت قرعة كأس الرابطة اليوم في تمام الساعة 3 عصراً، بمشاركة مسئولي اندية الدوري المصري الممتاز.

وتم تقسيم الفرق على ثلاث مجموعات، الزمالك والأهلي وبيراميدز على رأس كل مجموعة نظراً لترتيب الدوري المصري الموسم الماضي.

ووقع الإسماعيلي في المجموعة الثانية التي يأتي على رأسها النادي الأهلي .

الجدير بالذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز القبل الأخير في الدوري المصري الممتاز برصيد نقطتين في موسم غير جيد للدراويش حتى الأن

ونستعرض معكم جدول مباريات الإسماعيلي في كاس الرابطة:

الجولة الأولى: الإسماعيلي ضد سموحة الخميس 13 يناير

الجولة الثانية: الإسماعيلي أمام الأهلي الأثنين 15 يناير

الجولة الثالثة: الإسماعيلي أمام البنك الأهلي الجمعة 21 يناير

الجولة الرابعة: الإسماعيلي أمام المقاولون العرب الخميس 25 يناير

الجولة الخامسة: الإسماعيلي أمام الجونة الأثنين 31 يناير

المجموعة الأولى بكأس الرابطة

1- فيوتشر

2- ايسترن كومباني

3- المصري

4- مصر المقاصة

5- الاتحاد السكندري

6 بيراميدز

المجموعة الثانية بكأس الرابطة

1- الإسماعيلي

2- سموحة

3- المقاولون العرب

4- البنك الأهلي

5- الجونة

6- الأهلي

المجموعة الثالث بكأس الرابطة

1- فاركو

2- سيراميكا كليوباترا

3- غزل المحلة

4- طلائع الجيش

5- انبي

6- الزمالك