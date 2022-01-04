فيروس كورونا يضرب الفنان الشاب محمد الكيلاني

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انتشرت في الأيام الماضية العديد من الأخبار عن إصابة فنانين بفيروس كورونا، وانذم اليهم الفنان محمد الكيلاني. ويرصد لكم موقع دوت الخليج خبر إصابة الفنان محمد الكيلاني بفيروس كورونا وذلك خلال السطور القادمة.

الفنان محمد الكيلاني يعلن عن إصابتة بفيروس كورونا

أعلن الفنان الشاب محمد الكيلاني منذ قليل عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وبإصابتة بفيروس كورونا تكتمل سلسلة الفنانين الذين اصابهم الفيروس مؤخراً.

وكتب الكيلاني، عبر خاصية ستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»: الحمد لله، إيجابي كورونا.

وعلى جانب آخر أعلن العديد من الفنانين في الفترة الأخيرة عن إصابتهم بفيروس كورونا وسنعرض لكم بعضهم فيما سيأتي.

إصابة داليا البحيري وعائلتها بفيروس كورونا

وقد كتب زوج داليا البحيري، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «قدر الله وما شاء فعل..أنا وداليا وقسمت وحبيبة وزوجها ادهم ايجابي كورونا.. وجاري اختبار باقي الفريق، الحمد لله علي كل شيء، دعواتكم".

وكانت ليست المرة الأولى، حيث قد أصيب محمد سامي زوج الفنانة داليا البحيري بالفيروس في شهر يونيو من العام الماضى، لكن لم يصاب أحداً من أفراد أسرته بالفيروس، حيث أجرى وقتها افراد الأسرة التحاليل والمسحات اللازمة وجاءت جميعها سلبية.

إصابة فراس سعد بفيروس كورونا المستجد

وقد أعلن فراس سعد إيجابية مسحته، فكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «قدر الله و ما شاء فعل، إيجابي».

هنا الزاهد تؤكد إصابتها بفيروس كورونا

وأعلنت الفنانة هنا الزاهد عن إصابتها وإصابة زوجها الفنان أحمد فهمي بفيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19"، وصرحت هنا الزاهد لـ"دوت الخليج" حول بعض الاخبارالمنتشرة عن إصابتها بفيروس كورونا بجانب زوجها أحمد فهمي قائلة: " الاخبار صحيحة، تم إصابتي أنا وأحمد بفيروس كورونا".

محمد الكيلاني في الآنسة فرح الموسم الرابع

ويدور الجزء الرابع حول فرح - أسماء أبو اليزيد - التى تعمل فى أحد الفنادق وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها، ‫ويلعب القدر لعبته وتتعرض فرح لحادث يقلب حياتها رأسًا على عقب، بعد حقنها بالخطأ فتحمل وهى عذراء، وذلك وفقًا للقصة التى يدور حولها المسلسل الأجنبي الذى تم اقتباس أحداثه منه.