كل ما تريد معرفته عن انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم ومكان إقامتها.. تفاصيل

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تقام غداً الأربعاء انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم ويتنافس قائمتين على الفوز بمنصب الجبلاية لفترة جديدة ولمدة 4 سنوات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتبدأ انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم في تمام العاشرة صباحاً وتنتهي في تمام السابعة مساء.

وتقام الانتخابات بمقر الاتحاد المصري الجديد بمشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر.

وسوف يتواجد وفد من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم للإشراف على الانتخابات وسيكون بقيادة كيني جون ماري، مدير إدارة الاتحادات الرياضية بالفيفا.

ويتواجد أعضاء الجمعية العمومية في فندق موفنبيك بمدينة السادس من أكتوبر من أجل التواجد بقرب مقر الاتحاد والذهاب للإدلاء بأصواتهم.

اتحاد الكرة المصري يعلن إغلاق باب الترشح للانتخابات ويحدد موعد اعتماد القوائم

أغلق باب الرتشح لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم مساء اليوم الأثنين، بوجود قائمتان للمنافسة في الانتخابات المقبلة.

وأعلنت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم، إغلاق باب الترشح لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم.

انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم

وسوف يتم إجراء الانتخابات يوم 5 يناير المقبل، وتم تقديم قائمتان فقط أحدهما برئاسة جمال علام والأخرى لمحمد إبراهيم

وجاءت القوائم على النحو التالي:

القائمة الأولى:

جمال علام، خالد الدرندلي، محمد حلمي، محمد أبو الوفا، حازم إمام، محمد بركات، إيهاب الكومي، عامر حسين، دينا الرفاعي.

والقائمة الإحتياطية تضم كلا من، خالد أبو الوفا، عادل سلومة، عزة أبو الخير، وتم تزكية القائمة من أندية الرحلات بسوهاج وشبان المراغة وجرجا.

القائمة الثانية:

محمد إبراهيم، محمد حسني، مؤمن جاد، اسامة محمود، محمد حسن، مصطفى محمد، حامد مرتضى، إسلام عبد رب النبي، نيفين جمال.

أما القائمة الإحتياطية تضم كلا من، مصطفى لطفى، شريف عبد المنعم، نجلاء شبل، وتم تزكية القائمة من أندية سوهاج وطهطا والمراغة.

ومن المقرر أن يعلن اتحاد كرة القدم يوم السبت المقبل عن الأسماء النهائية للمرشحين بعد مراجعة أوراق الرتشيح ومطابقتها بالشروط الواردة في اللائحة.

قائمة جديدة تقرر الترشح لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم.. تفاصيل

قبل غلق باب الترشح لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم، تم تقديم قائمة جديدة لتتواجد في الانتخابات من أجل منافسة جمال علام.

وقد أعلن مجلس إدارة نادي سوهاج الرياضي في جلسته الطارئة اليوم بتقديم أوراق الترشح لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم المقبلة.

وجاءت قائمة المرشحين للانتخابات كالتالي:

محمد إبراهيم سالم محمد "منصب الرئيس"

محمد حسني محمد أبو دهب "نائب الرئيس"

مؤمن زكريا جاد مصطفى "عضوية مجلس إدارة"

أسامة محمود أحمد حسين "عضوية"

محمد حسن محمد حسن "عضوية"

مصطفى محمد خليفة عبد اللطيف "عضوية"

حامد مرتضى حامد أبو دهب "عضوية"

إسلام عبد رب النبي أبو العلا "عضوية"

نيفين جمال عبد الرحيم عثمان "عضوية"

مصطفى لطفي عبد اللطيف زيدان "قائمة إحتياطية"

شريف عبد المنعم محمد أحمد "قائمة إحتياطية"

نجلاء شبل أمين عبد البر "قائمة إحتياطية"