/670450/عضو-سابق-بالاتحاد-المصري-لكرة-القدم-مبروك-فوز-جمال-علام-برئاسة-الجبلاية-ولا-توجد-منافسة-قبل-بداية-الانتخابات

أكد كرم كردي، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، أن الانتخابات التي سوف تقام غداً ستنهي حاله اللجان التي تم تعيينها مؤخرا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة عبر "حضرة المواطن" "لم أترشح لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم لعدة أسباب، ومن أهمها لوائح التجنيد التي تم إلغائها".

وزاد "هناك بعض البنود واللوائح غير جيدة في اتحاد الكرة، ولابد من إعلان قائمة جديدة".

وواصل "جمال علام سوف يفوز بانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم غداً الأربعاء ولو يوجد منافس له".

واختتم "قائمة جمال علام فازت بالانتخابات بشكل رسمي، والقائمة الثانية ليس لديها الخبرات والجميع يعلم ذلك، وعدم ترشح اللاعبين السابقين للانتخابات بسبب القوانين الجديدة في اللوائح الخاصة، وموضوع القائمة كان لابد من وجود قائمة كاملة".

كل ما تريد معرفته عن انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم ومكان إقامتها.. تفاصيل

تقام غداً الأربعاء انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم ويتنافس قائمتين على الفوز بمنصب الجبلاية لفترة جديدة ولمدة 4 سنوات.

وتبدأ انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم في تمام العاشرة صباحاً وتنتهي في تمام السابعة مساء.

انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم

وتقام الانتخابات بمقر الاتحاد المصري الجديد بمشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر.

وسوف يتواجد وفد من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم للإشراف على الانتخابات وسيكون بقيادة كيني جون ماري، مدير إدارة الاتحادات الرياضية بالفيفا.

ويتواجد أعضاء الجمعية العمومية في فندق موفنبيك بمدينة السادس من أكتوبر من أجل التواجد بقرب مقر الاتحاد والذهاب للإدلاء بأصواتهم.

اتحاد الكرة المصري يعلن إغلاق باب الترشح للانتخابات ويحدد موعد اعتماد القوائم

أغلق باب الرتشح لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم مساء اليوم الأثنين، بوجود قائمتان للمنافسة في الانتخابات المقبلة.

وأعلنت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم، إغلاق باب الترشح لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم.

انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم

وسوف يتم إجراء الانتخابات يوم 5 يناير المقبل، وتم تقديم قائمتان فقط أحدهما برئاسة جمال علام والأخرى لمحمد إبراهيم

وجاءت القوائم على النحو التالي:

القائمة الأولى:

جمال علام، خالد الدرندلي، محمد حلمي، محمد أبو الوفا، حازم إمام، محمد بركات، إيهاب الكومي، عامر حسين، دينا الرفاعي.

والقائمة الإحتياطية تضم كلا من، خالد أبو الوفا، عادل سلومة، عزة أبو الخير، وتم تزكية القائمة من أندية الرحلات بسوهاج وشبان المراغة وجرجا.

القائمة الثانية:

محمد إبراهيم، محمد حسني، مؤمن جاد، اسامة محمود، محمد حسن، مصطفى محمد، حامد مرتضى، إسلام عبد رب النبي، نيفين جمال.

أما القائمة الإحتياطية تضم كلا من، مصطفى لطفى، شريف عبد المنعم، نجلاء شبل، وتم تزكية القائمة من أندية سوهاج وطهطا والمراغة.

ومن المقرر أن يعلن اتحاد كرة القدم يوم السبت المقبل عن الأسماء النهائية للمرشحين بعد مراجعة أوراق الرتشيح ومطابقتها بالشروط الواردة في اللائحة.