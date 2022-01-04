/670452/الحلم-يتحقق-لجنة-من-هيئة-الطرق-والكبارى-تحدد-مسار-المحور-الجديد-بين-دشنا-والوقف

بتوجيهات الرئيس السيسي..

أعلنت الوحدة المحلية بقرية المراشدة ، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك" أنه في أطار توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أثناء زيارته الأخيرة بقرية المراشدة وتوجيه بشأن إنشاء كوبري يربط بين دشنا والوقف حضرت اليوم لجنة من هيئة الطرق والكبارى والجهات التنفيذية لتوجهات من اللواء أشرف الداودى محافظ قنا لتحديد مسار المحور الجديد والذي يربط بين دشنا والوقف .

الحلم يتحقق.. لجنة من هيئة الطرق والكبارى تحدد مسار المحور الجديد بين دشنا والوقف

كان قد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، في زيارته الأخيرة لمحافظة قنا ، تعليمات الي الفريق كامل وزير وزير النقل والمواصلات أثناء زيارته الرئيس أمس ، بمحافظة قنا في أفتتاح ، محور الشهيد باسم فكرى بمركز قوص وعدد من المشروعات القومية والتنموية بقرية المراشدة بعد أن أطلق مجموعة شبابية من مركزى دشنا والوقف مبادرة يطالبون فيها الرئيس السيسي بإنشاء كوبري يربط بين دشنا والوقف لحد من الحوادث وحفاظا علي سلامة الأهالي ، وعقب انتخابات مجلسي النواب والشيوخ تقدم عدد من النواب الجدد بعدة طلبات الي الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات منهم محمد كمال موسي ، خالد خلف الله ، سيد فؤاد أبوزيد أعضاء مجلس النواب والشيوخ عن دائرة دشنا والوقف ونجع حمادى مطالبين فيها بإنشاء كوبري يربط بين دشنا والوقف استجابة لمطالب الأهالي .

الحلم يتحقق بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي

ونادى الرئيس على أحد المقاولين الحاضرين، ويدعى الحاج سعيد، وقال الرئيس السيسي له: تعمل محور كوبري دشنا وتاخد فلوسك بعد سنة؟ لكن بعدما وجد عدم رد من قبل المقاول نظرًا لصعوبة التكلفة التي تتراوح بين 2.5 و3 مليارات جنيه، ليقول الرئيس: خلاص أنا مش عايز أحرجك، تاخد 25% مقدما وتبدأ تنفيذ وأستلم منك خلال سنة، وتاخد فلوسك بعد سنة؟ ليوافق المقاول على مقترح الرئيس.

وبعدها عرض الرئيس السيسي على مقاول آخر ويدعى هاني تواضروس، إنشاء المحور الثاني، بالحصول على مقدم 25% والباقي بعد عام، ليرد المقاول بالموافقة أيضًا.