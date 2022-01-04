أزمات «منجم حمش» وغلق الشرقية للدخان مصنعها بمحرم بك علي طاولة صناعة النواب.. رئيس اللجنة يوصي بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول أزمات المنجم..وبكرى يحذر من التصفية وإهدار المال العام

/670403/أزمات-منجم-حمش-وغلق-الشرقية-للدخان-مصنعها-بمحرم-بك-علي-طاولة-صناعة-النواب-رئيس-اللجنة-يوصي-بتشكيل-لجنة-تقصي-حقائق-حول-أزمات-المنجموبكرى-يحذر-من-التصفية-وإهدار-المال-العام

أوصت لجنة الصناعة برئاسة المهندس معتز محمود، خلال اجتماعها، مساء اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة تقصي حقائق للمتابعة والوقوف علي ما جاء بطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي بشأن منجم حمش حيث توقف العمل والإنتاج بالمنجم وسحب كافة المعدات منه دون اتخاذ أي إجراء يذكر من قبل هيئة الثروة المعدنية مما يهدر المال العام.

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وفي هذا الإطار، قال النائب محمد الجبلاوي مقدم طلب الإحاطة، أن الفساد تعبير واسع النطاق يعكس ظاهرة معقدة لتداخل وتعدد أطرافها وأبسط معانيها لتحقيق مصالح شخصية، موضحا ان هذا الكلام ينطبق علي منجم علي بابا او منجم حمش، مؤكدا أن الاتفاقية تمت سنة ١٩٩٩ للبحث عن الذهب وتم تخصيص له مساحة أرض كبيرة جدا ومدتها أربع سنوات ونصف ولكنها مازالت سارية علي الرغم أن موعد انتهاءها عام ٢٠٠٣ .

توقف منجم حمش عن العمل والإنتاج

وتساءل خلال مناقشة طلب الإحاطة عن علاقة عائلة عبد الباسط حمزة الإخوانية الهارب وهشام الحاذق وريمون بما وصل إليه هذا المنجم من إهدار مال عام، مطالبا بصورة واضحة بالقمر الصناعي عن المنجم سنة ٩٩ وصورة حالية لعمل مقارنة واضحة ، قائلا: الرئيس السيسي يعمر في منطقة والبعض يخرب في منطقة آخري، ووجه سؤلا اخر عن الأدوات والمعدات المستخدمة في المنجم لتواكب التطور العالمي.

وكشف خلال طلب الإحاطة أن الدهابة الموجودين يقومون بتأجير الأراضي من الباطن للبحث عن الذهب، مما يهدر أموال كثيرة علي الدولة، وعلق ممثل الحكومة أن الاتفاقية بدأت سنة ٩٩ للبحث عن الذهب لمدة أربع سنوات ونصف علي مساحة ٣ آلاف و٦٠٠ كيلو متر مربع، ومنذ عام ٢٠٠١ تأسست شركة حمش علي مساحة ٧٨ كيلو متر، موضحا أن شركة كرست قامت بعمل بحث في ٧٨ كيلو من عام ٢٠٠٢ حتي عام ٢٠٠٧ ومنذ هذا العام حصل تنازل لشركة أخري وهي شركة ماتز هولدنج حتي عام ٢٠١٢ وفي هذه الفترة تم انتاج ١٢٥ كيلو في السنة.

وأضاف ممثل الحكومة، أنه في عام ٢٠٢٠ تم إنتاج ٢٢٢ كيلو من الذهب، وفي عام ٢٠٢١ انتج ٢٢٧ كيلو، موضحا أنه منذ عام ٢٠٠٢ حتي عام ٢٠١٩ كان الانتاج لشركة العمليات "حمش" ١٣٠ كيلو مختلف العيارات يصل الي ١٩ مليون جنية مصري.

ووجه النائب معتز محمود، عدد من الأسئلة كم حجم الاحتياطي القديم والحالي للشركة ؟ وهل الاستثمارات التي تم ضخها بدءاً من عام ٢٠١٩ حتي الان كافية ؟ وعلق ممثل الحكومة انه مطلوب زيادة للاستثمارات، موضحا أنه معتزم ضخ ٢٥ مليون دولار هذا العام..

أزمة غلق مصنع الشرقية للدخان بمحرم بك

كما ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين مصطفى بكري، ومحمود قاسم بشأن قيام شركة الشرقية للدخان بإغلاق مصنع محرم بك بالإسكندرية دون سابق إنذار أو مبرر، ودور وزارة قطاع الأعمال العام في حماية مكتسبات الشركة الرابحة، وحماية العمال من التسريح والتشريد، حسبما ورد بطلبي الإحاطة.

مصطفي بكري: تصفية فرع الشركة الشرقية للدخان بمحرم بك أمر خطير

وحذر مصطفي بكري عضوٍ مجلس النواب، من مخطط تصفية الشركات العامه التابعة لوزارة قطاع الاعمال، مؤكدا أن تصفية فرع الشركه الشرقية للدخان بمحرم بك أمر خطير ولاسند له ويمثل اهدارا للمال العام وحذر بكري من تصفية العماله وقال لايجب التلاعب بالنار خاصة وأن الرئيس أكد الحفاظ علي العمالة وحقوقها.

واتهم بكري، رئيس الشركه القابضة للكيماويات عماد الدين مصطفي بالسعي إلي تصفية الشركات وتعيين إدارات مرفوضة، وضرب بكري مثلا بتعيين محمد حسنين رضوان رئيسا لشركة كيما رغم رفض الجهات الأمنية، وقال أنه يمتلك المستندات التي تؤكد ذلك.

وانتقد النائب محمود قاسم قرار الشركة بإغلاق الشركة وقال أن الحديث عن نقلهم لأكتوبر هو تعجيز لهم، ودافع رئيس الشركة القابضة عن إغلاق فرع الشركة، وطالب الإدارة بالتراجع عن القرار.

و طالبت لجنة الصناعة في ختام اجتماعاتها بضرورة أن تقدم الشركة القابضة مذكرة توضح فيها الأسباب التي دعتها إلي إغلاق الشركة وأوضاع العمالة في المصنع، والعودة للاجتماع مرة أخري.