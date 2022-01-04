وزيرة البيئة تكشف عن محور أولى جلسات منتدى شباب العالم «فيديو»

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه يتم العمل على متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن مواجهة مخلفات الصرف الصناعى فى خليج السويس الناتجة عن الأعمال البترولية.





تابعت الوزيرة خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى على قناة "الحياة"، أنها نفذت جولة فى الإسكندرية والبحيرة لمتابعة الالتزام بمعالجة المخلفات الصناعية الناتجة عن منشآت تقوم بالصرف على خليج أبو قير، كاشفة أنه سيكون هناك محطة تستقبل كمية مخلفات تقدر بحوالى 550 طن فى اليوم من مدينة كفر الدوار ومجالس القرى التابعة لها، تساعد على الحد من تراكم المخلفات وزيادة فرصة التخلص الآمن منها.

قالت "فؤاد" إن يتم حاليا استكمال توصيات أول منتدى لشباب العالم والذى اهتم بالتغيرات المناخية، وتم وضعه فى أجندة المنتدى، واليوم فى منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة، ستشهد أولى جلساته الحديث عن تغيرات المناخ، وسيقوم الشباب بورش عمل خاصة بهذا الأمر.

شددت وزيرة البيئة على أن العالم كله يتحدث اليوم عن قضية التكامل فى قضايا البيئة، ولهذا يتم العمل فى اللجنة العليا لتحديد لأدوار والمهام لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ القادم، حيث تستعد الدولة لهذا المؤتمر منذ عام ونصف ومن المقرر إقامته نهاية العام الجارى 2022 لأنه مؤتمر كبير وستتراوح مدته بين أسبوعين إلى 3 أسابيع تقريبا.