وزيرة البيئة: معالجة تلوثات المصانع يفتح أمام باب التصدير

قالت الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة جرى تكليفها منذ سنتين من الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل تنفيذ عقوبات على مصانع الإسكندرية، التي تصرف مخلفاتها على خليج السويس والبحر المتوسط، لافتة إلى أنه بقيمة 7 مليارات جنيه، وجرى معالجة طرق صرف المصانع في خليج السويس.

وأضافت «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، مساء اليوم، أن المصانع في الإسكندرية شديدة التلوث، وجرى تنفيذ محطة بـ25 مليون دولار لمعالجة المياه التي تصرفها المصانع على البحر في الإسكندرية.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن معالجة المياه وفرت 60% من قيمة المياه المستخدمة، تم إجازة التصدير لهذه المصانع، بعد تحقيق معايير عالمية عالية الجودة، مبينة أن المصانع المصرية عندما تنسق مع وزارة البيئة، توفر على نفسها الكثير من الأموال، وتفتح باب التصدير أمامها.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أنه في عام 2019 في منتدى شباب العالم، تم تركيز الضوء على قضايا البيئة، وأولى جلسات المنتدى هذا العام، ستكون عن التغير المناخي، وستتواجد في شرم الشيخ، كما تستضيف مصر قمة المناخ العالمية العام الجاري، مبينة أن جون كيري مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية في ملف التغير المناخي، سيكون ممثل لبلده في مؤتمر المناخ نهاية العام الجاري، وسيكون المؤتمر مدته تصل إلى شهر، وسيتم إعلان شرم الشيخ مدينة خضراء وهذا يستغرق مجهود كبير جدا.