وزير الرياضة يطلق اسم النائب أحمد زيدان على مركز شباب الساحل بشبرا

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في استجابة للطلب المقدم من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بإطلاق اسم النائب الراحل أحمد زيدان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مركز شباب الساحل بشبرا.
أصدر الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، قرارًا بإطلاق اسم النائب الراحل أحمد زيدان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مركز شباب الساحل بشبرا.
وتضمن قرار وزير الشباب رقم 235 لعام 2021 قرارًا بأن يصبح مركز شباب الساحل، مركز شباب النائب أحمد زيدان، وأن تعلق لافتة وصورة للنائب الراحل.
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