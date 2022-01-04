/670456/غدا-فصل-التيار-الكهربائي-عن-٨-مناطق-بمناخ-بورسعيد

أعلن حي المناخ بمحافظة بورسعيد ، مساء اليوم الثلاثاء، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق السكنية الواقعة في نطاق الحي غدا الأربعاء، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

غدا .. فصل التيار الكهربائي عن ٨ مناطق بمناخ بورسعيد

وقال حي المناخ في بيان صدر عنه اليوم أنه أفاد قطاع شبكات كهرباء بورسعيد بأنه سيتم فصل التيار بنطاق الحى غدا الأربعاء من الساعة ٩ ونصف صباحا و حتى الساعة ١٢ ظهرا .

وأضاف بيان الحي انه سيتم قطع التيار الكهربائي عن المنطقة السابعة ومنطقة ٦ أكتوبر، ومساكن مستشفى النصر وشركة الأدوية ، و منطقة العشر عماير، والمدينة الشبابية ومديرية الشباب والرياضة ومصيف الشرطة، مع أخذ الاحتياطات بالمستشفيات والمراكز الطبية والمخابز والجهات الهامة بالمناطق المذكورة ، وذلك للقيام بأعمال صيانة.

وفي سياق اخر واصل حى المناخ من حملاته المكبرة لمتابعة ورفع الاشغالات والمخالفات بكافة المناطق بنطاق الحى بمتابعة الدكتور منصور بكرى رئيس الحى.

و قامت الحملة بالمرور بإمتداد شارع الأمين وبإمتداد شارع كسرى وبإمتداد شارع سعد زغلول ، وتم خلال الحملة إزالة العديد من الاشغالات والمخالفات ، كما تم إزالة الباعة الجائلين والفروشات والتزويدات المخالفة .

كما قامت الحملة بالتحفظ على عربتين يد وعدد من الاستندات والبنوك الخشبية والكراسى والترابيزات ، و تأتى هذه الأعمال استكمالا للحملات والمتابعات المستمرة التى تتم بكافة المناطق بنطاق حى المناخ بمشاركة القيادات بالحى وفريق العمل بإدارة الاشغالات وبالإدارات المعنية بالحى.

بورسعيد ، دوت الخليج، حي المناخ، الكهرباء