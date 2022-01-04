/670456/غدا-فصل-التيار-الكهربائي-عن-٨-مناطق-بمناخ-بورسعيد
أعلن حي المناخ بمحافظة بورسعيد ، مساء اليوم الثلاثاء، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق السكنية الواقعة في نطاق الحي غدا الأربعاء، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.
غدا .. فصل التيار الكهربائي عن ٨ مناطق بمناخ بورسعيد
وقال حي المناخ في بيان صدر عنه اليوم أنه أفاد قطاع شبكات كهرباء بورسعيد بأنه سيتم فصل التيار بنطاق الحى غدا الأربعاء من الساعة ٩ ونصف صباحا و حتى الساعة ١٢ ظهرا .
وأضاف بيان الحي انه سيتم قطع التيار الكهربائي عن المنطقة السابعة ومنطقة ٦ أكتوبر، ومساكن مستشفى النصر وشركة الأدوية ، و منطقة العشر عماير، والمدينة الشبابية ومديرية الشباب والرياضة ومصيف الشرطة، مع أخذ الاحتياطات بالمستشفيات والمراكز الطبية والمخابز والجهات الهامة بالمناطق المذكورة ، وذلك للقيام بأعمال صيانة.
وفي سياق اخر واصل حى المناخ من حملاته المكبرة لمتابعة ورفع الاشغالات والمخالفات بكافة المناطق بنطاق الحى بمتابعة الدكتور منصور بكرى رئيس الحى.
و قامت الحملة بالمرور بإمتداد شارع الأمين وبإمتداد شارع كسرى وبإمتداد شارع سعد زغلول ، وتم خلال الحملة إزالة العديد من الاشغالات والمخالفات ، كما تم إزالة الباعة الجائلين والفروشات والتزويدات المخالفة .
كما قامت الحملة بالتحفظ على عربتين يد وعدد من الاستندات والبنوك الخشبية والكراسى والترابيزات ، و تأتى هذه الأعمال استكمالا للحملات والمتابعات المستمرة التى تتم بكافة المناطق بنطاق حى المناخ بمشاركة القيادات بالحى وفريق العمل بإدارة الاشغالات وبالإدارات المعنية بالحى.
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