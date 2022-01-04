اجراءات احترازية مكثفة وكاميرات حرارية.. استعدادًا لانطلاق منتدى شباب العالم

/670460/اجراءات-احترازية-مكثفة-وكاميرات-حرارية-استعدادا-لانطلاق-منتدى-شباب-العالم

تجهيزات مكثفة لعقد منتدى شباب العالم فى المدينة الساحلية، شرم الشيخ، يوم الاثنين المقبل، 10 يناير حيث يتم اتباع كافة الاجراءات الاحترازية التى من شأنها الحفاظ على المشاركين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

دوت الخليج

تجهيزات مكثفة لمنتدى شباب العالم

وتعمل إدارة المنتدى على تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية التى من شأنها تجنب الإصابة بفيروس كورونا، وذلك من خلال تعقيم كامل لكافة الصالات والأماكن المخصصة لإقامة المنتدى.

كما وفرت الإدارة محطات تعقيم الأيدى فى جميع أنحاء قاعات فعاليات المنتدى والفنادق، كما يتم استخدام الكاميرات الحرارية لتحديد الحاملين المحتملين للفيروس لمساعدتهم فى أسرع وقت ممكن، كما يتوافر طاقم عمل طبى على أتم استعداد للتعامل، ومرافق طبية محددة، كما تقدر المسافات بين المشاركين وبعضهم البعض بمتر ونصف المتر. وتتبع جلسات المنتدى وفعالياته قواعد التباعد الاجتماعى، ومن ثم، فإن الحضور يخضع للحجز المسبق أو الإغلاق عند الوصول لأقصى سعة على أساس أسبقية الحضور.

اجراءات الاستعداد لمنتدى شباب العالم

هذا ومن المرتقب أن يخضع المشاركون فى منتدى شباب العالم أيضًا، لفحص دوري مجانًا فى الفنادق التى من المنتظر أن تستضيف الحدث العالمي، وهو ما سيكون إلزاميًا لجميع المشاركين فى المنتدى.

ومن الشروط أيضًا الواجب تقديمها بشأن المشاركة فى منتدى شباب العالم، هو ما يتعلق بتقديم دليل فحص «بي سي آر» يفيد سلبية التحليل.

وأدخلت إدارة منتدى شباب العالم أيضًا الكاميرات الحرارية، وذلك لتحديد الحاملين المحتملين للفيروس لمساعدتهم فى أسرع وقت ممكن.