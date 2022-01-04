طرح فيلم «من أجل زيكو» غداً في دور العرض

روج الفنانين المشاركين في فيلم «من أجل زيكو» بشكل كبير للفيلم، وخاصة بعد صدور أغنية الغزالة رايقة التي حققت نجاح كبير، ومشاهدات عالية التي تقترب خلال كتابة هذه السطور على موقع "يوتيوب" من 11 ملايين مشاهدة، والتي يشارك في غنائها طفل إلى جانب بطل العمل كريم محمود عبد العزيز.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج تفاصيل عرض الفيلم في السينما غداً وذلك خلال السطور القادمة.

سيتم غداً طرح «من أجل زيكو» للفنان كريم محمود عبد العزيز في دور العرض السينمائي، حيث نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بوستر الفيلم وكتب :#فيلم #من_اجل_زيكو نازل السينما بُكره-غداً-tomorrow ”.

وكان قد نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز الأغنية الترويجية لفيلمه الجديد «من أجل زيكو» التي تحمل اسم الغزالة رايقة، عبر حسابه الرسمي على انستجرام.

وكتب كريم :"الغزالة رايقة من فيلم من أجل زيكو.. الفيلم نازل السينما يوم 5 يناير".

كلمات أغنية الغزالة رايقة

ياليل ليل يا ليل..لي لي لي يا ليل

الغزالة رايقة ما الناس الحلوه سايقة.. يا سيدي يا جماله ماله ضغط كتير عليه..ماتقرب مني حبه لا لسه شوية حبة..طب وحياة المحبة مادام..جيت جنبي خلاص خليك

الطلبة دي لا ده قلبي.. الطلبة دي لا ده قلبي.. بيدق ورا المقسوم

.. الدلع له ناسه متاسسين بأساسه.. وحبيبي ده من ساسه لراسه متشرب حنان...ده ومش عينه وحده بديله يا ناس مساحته... مش واخد لسه راحته ولا حقه في المجال.. الطلبة دي لا ده قلبي .. الطبلة دي لا ده قلبي... بيدق ورا المقسوم

الغزالة رايقة ما الناس الحلوة سايقة... يا سيدي يا جماله ماله ضغط كتير عليه.. ما تقرب مني حبة لا لسه شوية حبة... طب وحياة المحبة مادام جيت..خلاص خليك

مقارنة بين فيلم من أجل زيكو وفيلم Little Miss Sunshine

يحكي الفيلم قصة تصمم عائلة على دخول ابنتهم الصغيرة البالغة من العمر عشر سنوات في نهائيات مسابقة الجمال للأطفال، ومن أجلها، يخوضون رحلة عبر البلاد في حافلة (فولكس فاجن).

بينما يتناول فيلم «من أجل زيكو» قصة عائلة بسيطة يفوز ابنهم الصغير زيكو بفرصة المشاركة في مسابقة أذكى طفل في مصر، فينطلقوا معًا في رحلة من أجل حضور المسابقة، وتقع لهم العديد من المفارقات خلال الرحلة التي تمتد لمدة يومين.