/670457/وزير-الشباب-يطلق-اسم-النائب-أحمد-زيدان-عضو-التنسيقية-على-مركز-شباب-الساحل-بشبرا

في إستجابه للطلب المقدم من نواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين باطلاق اسم النائب الراحل أحمد زيدان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مركز شباب الساحل بشبرا.

أصدر الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، قرار باطلاق اسم النائب الراحل أحمد زيدان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مركز شباب الساحل بشبرا.

وتضمن قرار وزير الشباب رقم 235 لعام 2021 قرار بأن يصبح مركز شباب الساحل، مركز شباب النائب أحمد زيدان، وأن يعلق لافتة وصورة للنائب الراحل.

دوت الخليج

مركز شباب النائب أحمد زيدان

هذا وأدى النائب محمد طارق على، عضو مجلس النواب، اليمين الدستورية، ، بديلا للنائب المرحوم أحمد زيدان،عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذي وافته المنية.

ونظم قانون مجلس النواب، واللائحة الداخلية للمجلس، الموقف في حال خلو مقاعد أحد الأعضاء بسبب الوفاة، فإذا كان الراحل منتخبًا بالنظام الفردي تجرى انتخابات تكميلية، أما إذا كان منتخبًا من خلال قائمة حل مكانه العضو البديل في ذات الدائرة ومحمد طارق على السيد محمد صالح، هو بديل النائب الراحل أحمد زيدان، بالقائمة الوطنية من أجل مصر في قطاع القاهرة.

جدير بالذكر أن مجلس النواب، سبق وأعلن خلو المقعد، وتم إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات، ليتم اتخاذ اللازم بتصعيد البديل في القائمة الوطنية.