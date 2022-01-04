/670458/تعديل-موعد-سفر-بعثة-منتخب-مصر-إلى-الكاميرون-لخوض-كأس-أمم-أفريقيا

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان من المقرر سفر البعثة يوم الجمعة المقبل إلى الكاميرون، ولكن تقرر تأجيل السفر إلى يوم السبت بسبب عدم جاهزية مطار المدينة في هذا اليوم.

وخاطب الاتحاد المصري لكرة القدم نظيرة الأفريقي وحصل على الموافقة من أجل التأخير لأن السبب جاء إضراريا من جانب المسئولين في الكاميرون.

قائمة منتخب مصر بأمم أفريقيا 2021.. 15 لاعب خارج حسابات كيروش

شهدت قائمة منتخب مصر لكرة القدم، على استبعاد العديد من الوجوة المشاركة مع الفراعنة في بطولة كأس العرب، والقائمة المبدئية لبطولة كأس أمم أفريقيا.

وأعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول، عن قائمة الفراعنة المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

يأتي غياب العديد من نجوم الكرة المصرية عن قائمة الفراعنة في أمم أفريقيا 2021، والتي يأتي على رأسها صانع ألعاب النادي الاهلي محمد مجدي أفشة، وطارق حامد لاعب خط وسط الدفاع بنادي الزمالك.

جاءت مهند لاشين لاعب خط وسط المقاولون العرب، على حساب طارق حامد، في خط الوسطن بعد تألق لاشين مع فريقه في بطولة الدوري المصري الممتاز، وبطولة كأس العرب 2021 والتي احتضنتها الأراضي العربية.

قائمة اللاعبين المستبعدين من قائمة مصر بأمم أفريقيا 2021

1- مصطفى فتحي لاعب فريق الزمالك.

2- محمد جدي أفشة لاعب فريق الأهلي.

3- مروان حمدي لاعب فريق سموحة.

4- أحمد حسن كوكا لاعب فريق قونيا سبور التركي.

5- إبراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز.

6- أحمد ياسر ريان لاعب فريق ألتاي سبور التركي.

7- أحمد ياسين لاعب فريق البنك الأهلي.

8- محمد هاني لاعب فريق الأهلي.

9- أحمد رفعت لاعب فريق فيوتشر.

10- محمد حمدي لاعب فريق بيراميدز.

11- نبيل عماد "دونجا" لاعب فريق بيراميدز.

12- محمد فتح الله لاعب فريق غزل المحلة.

13- أحمد رمضان "بيكهام" لاعب فريق سموحة.

14- مروان داوود لاعب فريق انبي.

15- محمد فوزيلاعب فريق الإسماعيلي.